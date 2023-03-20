Навчання у США показали, що українські льотчики можуть опанувати F-16 за кілька місяців

Американці оцінили, скільки часу потрібно українським захисникам для опанування сучасних винищувачів. Попри оцінку НАТО, що навчання займатиме роки, українці здатні опанувати озброєння за місяці.

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Українські військові повернулися з навчання у США, де вчилися літати на винищувачах F-16. Експерти стверджували, що на опанування нового озброєння льотчикам потрібні будуть роки. Однак за оцінками американців достатньо кількох місяців. Про це розповів журналістам The Times бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

Військовий заявив, що за американською оцінкою українські льотчики здатні навчитися керувати літаками F-16 менш ніж за пів року. Двоє пілотів під командуванням Голубцова повернулися додому після тренувань та ретельної оцінки захисниками США.

"Вони провели там три тижні й навчалися на симуляторі F-16, як літати разом двома пілотами зі зброєю. Результати вийшли дуже хороші: українські пілоти можуть навчитися літати та керувати системами озброєння на F-16 менше ніж за пів року", — поділився бригадний генерал.

За оцінками союзників та НАТО українцям потрібні будуть роки на те, щоб навчитись літати на F-16. Одним з озвучених припущень було, що війна закінчиться до того, як захисники України опанують ці винищувачі. Результати навчань показали можливість навчитись менш ніж за пів року, однак Голубцов впевнений, що і цей термін можна скоротити.

"Майстерність пілотів була оцінена надзвичайно високо, а ці хлопці були середніми пілотами. Кожен пілот унікальний, тому має бути індивідуальний план навчання. Але після цієї оцінки ми можемо значно скоротити термін залежно від попереднього досвіду українських пілотів. Це чудова новина для нас", — підкреслив генерал.

Нагадаємо, про те, що двоє українських пілотів відправились на військову базу у США, повідомили 5 березня. Найближчим часом туди ж мають відправитись ще 10 льотчиків з України.

14 березня ЗМІ повідомили, що американські сенатори написали спільний лист до Пентагону. Звернення підписали восьмеро посадовців, і у ньому йдеться про умови постачання Україні літаків F-16.