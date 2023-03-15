Сенатори обох партій США тиснуть на Пентагон з приводу постачання літаків F-16 Україні, — ЗМІ
Американські посадовці, як зазначають журналісти, попросили уточнити, як довго триватиме навчання українських пілотів і наскільки винищувачі вплинуть на конфлікт між Росією та Україною. Лист до Пентагону підписали восьмеро сенаторів.
Група сенаторів від обох партій США вимагає від Пентагону додаткових даних про умови постачання літаків F-16 українським захисникам. Восьмеро посадовців надіслали голові американського Міністерства оборони Ллойду Остіну лист з закликом відправити винищувачі в Україну. Про це 14 березня стало відомо виданню POLITICO.
У листі сенатори обґрунтували передання Україні винищувачів F-16 перевагою на полі бою. На їхню думку, війна перебуває "на критичному етапі" нині й американські літаки змогли б "змінити правила гри".
"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що Сполученим Штатам необхідно ретельно розглянути надання Україні літаків F-16", — зазначили у зверненні посадовці.
Сенатори попросили голову Міноборони США про надання їм до кінця тижня переліку умов для постачання літаків F-16 ЗСУ. Також вони запитали, наскільки високо ставлять українці винищувачі у своїх запитах на озброєння, як саме у разі схвалення F-16 будуть отримані, як літаки можуть вплинути на конфлікт між Росією та Україною і як швидко можна навчити українських оборонців літати на них.
Повідомляється, що головний командувач США та НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримує постачання винищувачів США. На його думку, надання сучасного озброєння, зокрема F-16 і ракет великої дальності, може зміцнити оборону України.
Однак у Пентагоні з необхідністю передання літаків Україні не згодні. Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал заявив, що на постачання винищувачів потрібно від півтора року. За його словами, найоптимістичніші терміни відправлення старих літаків становлять близько 18 місяців, а виробництво нових взагалі може тривати від трьох до шести років.
"Це є пріоритетом для українців, але це не один із трьох їхніх головних пріоритетів. Їхні головні пріоритети — це системи протиповітряної оборони… артилерія та вогонь, про які ми говорили, а також бронетехніка та механізовані системи", — пояснив Кал.
Нагадаємо, вчора, 14 березня, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів про запланований ЗСУ контрнаступ. За його словами, операція почнеться у найближчі два тижні. Він уточнив, що захисники використовуватимуть високоточну зброю.
Також 14 березня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі прокоментував інцидент з безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі. Він заявив, що США не відмовиться від операцій у міжнародному повітряному просторі.