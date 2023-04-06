Для українських пілотів відчутно скоротять програму навчання на F-16, — генерал авіації

За словами Сергія Голубцова, західні винищувачі теж можна отримати прискорено, але це станеться не раніше ніж закінчиться підготовка персоналу та інфраструктури для їх експлуатації.

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Для українських пілотів скоротять термін навчання на винищувачах F-16, порівняно зі стандартними програмами підготовки пілотів. Про це заявив начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов під час телемарафону сьогодні, 6 квітня.

"Два пілоти пройшли успішно тестування в США. Оцінка надана дуже висока. І в кінці звіту (за підсумками тестування, — ред.) є такий короткий термін, що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скорочена", — розповів він.

На скільки саме скоротять терміни генерал не сказав, але наголосив, що суттєво.

За словами Голубцова, F-16 можна також отримати прискорено, але це не може статися раніше, ніж закінчаться терміни підготовки персоналу та інфраструктури для їх експлуатації.

Нагадаємо, 20 березня Голубцов заявляв, що навчання в США показали, що українські льотчики зможуть опанувати F-16 за кілька місяців, попри оцінку НАТО, яка передбачала, що навчання триватимуть роки.

Також 20 березня генерал заявив, що Повітряні сили України втратили кількох своїх найкращих пілотів через відсутність належного обладнання.

7 березня стало відомо, що Міністерство інфраструктури та Міноборони України готують об'єкти для ухвалення західних винищувачів.