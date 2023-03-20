Україна втрачає своїх найкращих пілотів в очікуванні винищувачів F-16, – The Times

За словами командувача ВПС України генерала Голубцова, для освоєння літаків F-16 українським льотчикам потрібно менше шести місяців, тоді як у НАТО говорять про роки підготовки.

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Повітряні сили України втратили кількох своїх найкращих пілотів через брак деяких технологій. Про це повідомляє видання The Times з посиланням на начальника повітряного командування "Центр" ВПС ЗСУ Сергія Голубцова.

"Я втратив деяких зі своїх найкращих людей через відсутність належного обладнання", — цитують журналісти генерала Голубцова.

Командувач ВПС також згадав про успіхи українських льотчиків у освоєнні винищувачів F-16. За його словами, двоє українських льотчиків уже повернулися до України після навчання на тренажерах F-16 на території США.

"Вони провели там три тижні і на тренажері F-16 навчалися того, як літати разом як два пілоти, використовувати озброєння" — розповів командувач ВПС.

Голубцов зазначив, що на підготовку до управління сучасними літаками українським пілотам потрібно менше ніж півроку. При цьому в НАТО стверджують, що на освоєння F-16 потрібні роки.

"Майстерність пілотів була оцінена дуже високо, а ці хлопці були середніми пілотами. Кожен пілот унікальний, тому має бути індивідуальний план навчання. Але після цієї оцінки ми можемо значно скоротити термін залежно від попереднього досвіду українських пілотів", — сказав Сергій Голубцов.

Нагадаємо, що за даними Politiko від 14 березня, сенатори від обох американських політичних партій чинять тиск на Пентагон щодо передачі Україні воєнних літаків F-16. Вісім із них надіслали листа міністру оборони США Ллойду Остіну із закликом надати ЗСУ винищувачі.

Президент США Джо Байден 16 березня повідомив, що Вашингтон досі утримується від відправки в Україну американських винищувачів. Ця заява прозвучала на тлі новин про передачу Україні польських літаків радянського виробництва МіГ-29.

Ще ми писали про те, що 15 березня вийшло інтерв'ю з американським підполковником у відставці Деном Гемптоном, який здійснив 151 бойовий виліт у війнах у Перській затоці, Косово та Іраку. Гемптон сказав журналістам, що літаки F-16 змінять хід війни і заявив про готовність вирушити на війну в Україну.