Учасник війн у Перській затоці, Косові та Іраку Ден Хемптон здійснив 151 бойовий виліт. На його думку, бойові літаки F-16 сильно змінять перебіг великої війни.

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"Найбільш смертоносний пілот" американських винищувачів F-16, підполковник у відставці Ден Хемптон погодився захищати Україну в повномасштабній війні з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт — добро проти зла, тут немає питань, хто має рацію, а хто винен... Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати", — заявив льотчик.

Бойові літаки F-16, на думку професіонала, могли б сильно змінити хід великої війни Росії з Україною, але залежить від пілотів.

Ден Хемптон говорить про згоду поїхати в Україну з 21-ї хвилини

"Українські пілоти — відмінні пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж той, до якого вони звикли. Я думаю, потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, освоїтися і опанувати новий тип, особливо такий передовий, як F-16. війни в середньому український пілот мав 40-50 годин нальоту на рік. Коли я літав на F-16, я мав 200-300 годин на рік, не рахувавши бойових дій", — пояснив воєнний.

Ден Хемптон додав, що в США на кожного пілота винищувача до того моменту, коли він включиться в ескадрилью винищувачів і почне літати, виділяють близько 2,5 років на навчання. На кожного пілота уряд витрачає до 10 мільйонів доларів.

"Це, щоб один пілот пройшов все з базової льотної школи і всі інші тренування на F-16, F-15 або F-35, а потім потрапив в ескадрилью", — зауважив він.

У випадку з українськими воєнними можливий вибір пілотів, які розмовляють англійською мовою. Їх можна навчити у період від 4 до 6 місяців.

Що відомо про пілота Дена Хемптона

Ден Хемптон має позивний Two Dogs. Він брав участь у війнах у Перській затоці, у Косові та в Іраку. Протягом 20-річної кар'єри у ВПС США він здійснив 151 бойовий виліт.

У Хемптона найбільше воєнниих нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В'єтнамі — "Пурпурове серце", 4 Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та 8 "Повітряних медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

Нагадаємо, що за даними видання Politico деякі сенатори вимагають від Пентагону відомості щодо умов постачання літаків F-16 для ЗСУ. Gjkbnbrb переконані, що зараз війна перебуває "на критичному етапі".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 9 березня заявив, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.