Участник войн в Персидском заливе, в Косово и в Ираке Дэн Хэмптон совершил 151 боевой вылет. По его мнению, боевые самолеты F-16 сильно изменят ход большой войны.

Related video

"Самый смертоносный пилот" американских истребителей F-16, подполковник в отставке Дэн Хэмптон согласился защищать Украину в полномасштабной войне с Россией. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Украина борется против России. Это черно-белый конфликт — добро против зла, тут нет вопросов, кто прав, а кто виноват… Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", — заявил летчик.

Боевые самолеты F-16, по мнению профессионала, могли бы сильно изменить ход большой войны России с Украиной, но многое зависит от пилотов.

Дэн Хэмптон говорит о согласии поехать в Украинв с 21-й минуты

"Украинские пилоты — отличные пилоты, но это совсем другой тип современного истребителя, чем тот, к которому они привыкли. Я думаю, нужно немного времени, чтобы пройти обучение, освоиться и овладеть новым типом, особенно таким передовым, как F-16. До войны в среднем украинский пилот имел 40-50 часов налета в год. Когда я летал на F-16, у меня было 200-300 часов в год, не считая боевых действий", — пояснил военный.

Дэн Хэмптон добавил, что в США на каждого пилота истребителя до того момента, когда он включится в эскадрилью истребителей и начнет летать, выделяют около 2,5 лет на обучение. На каждого пилота правительство тратит до 10 миллионов долларов.

"Это чтобы один пилот прошел все из базовой летной школы и все остальные тренировки на F-16, F-15 или F-35, а затем попал в эскадрилью", — заметил он.

В случае с украинскими военными, возможен выбор пилотов, которые говорят на английском языке. Их можно научить за период от 4 до 6 месяцев.

Что известно о пилоте Дэне Хэмптоне?

Дэн Хэмптон имеет позывной Two Dogs. Он участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение 20-летней карьеры в ВВС США он совершил 151 боевой вылет.

У Хэмптона больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме — "Пурпурное сердце", 4 Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и 8 "Воздушных медалей" ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.

Напомним, что по данным издания Politico некоторые сенаторы требует от Пентагона сведения по условиям поставки самолетов F-16 для ВСУ. Gjkbnbrb убеждены, что сейчас война находится "на критическом этапе".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 9 марта заявил, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.