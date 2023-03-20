Украина теряет своих лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, – The Times

По словам командующего ВВС Украины генерала Голубцова, для освоения самолетов F-16 украинским летчикам нужно менее шести месяцев, в то время как в НАТО говорят о годах подготовки.

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Воздушные силы Украины потеряли нескольких своих лучших пилотов из-за нехватки некоторых технологий. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на начальника воздушного командования "Центр" ВВС ВСУ Сергея Голубцова.

"Я потерял некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования", — цитируют журналисты генерала Голубцова.

Командующий ВВС также упомянул об успехах украинских летчиков в освоении истребителей F-16. По его словам, двое украинских летчиков уже вернулись в Украину после обучения на тренажерах F-16 на территории США.

"Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения" — рассказал командующий ВВС.

Голубцов отметил, что на подготовку к управлению современными самолетами украинским пилотам нужно менее чем полгода. При этом в НАТО утверждают, что на освоение F-16 необходимы годы.

"Мастерство пилотов было оценено очень высоко, а эти ребята были средними пилотами. Каждый пилот уникален, поэтому должен быть индивидуальный план обучения. Но после этой оценки мы можем значительно сократить срок в зависимости от предыдущего опыта украинских пилотов", — заключил Сергей Голубцов.

Напомним, что по данным Politiko от 14 марта, сенаторы от обеих американских политических партий оказывают давление на Пентагон касательно передачи Украине военных самолетов F-16. Восемь из них отправили письмо министру обороны США Ллойду Остину с призывом предоставить ВСУ истребители.

Президент США Джо Байден 16 марта сообщил, что Вашингтон все еще воздерживается от отправки в Украину американских истребителей. Данное заявление прозвучало на фоне новостей о передаче Украине польских самолетов советского производства МиГ-29.

Еще мы писали о том, что 15 марта вышло интервью с американским подполковником в отставке Дэном Хэмптоном, который совершил 151 боевой вылет в войнах в Персидском заливе, Косово и Ираке. Хэмптон сказал журналистам, что самолеты F-16 изменят ход войны и заявил о готовности отправится на войну в Украину.