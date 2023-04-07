Потужна авіація: у ЗСУ вказали, без чого неможливий успішний контрнаступ (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, без переваги у повітрі складно йти у наступ. Українським військовим відправлять системи ППО Patriot та Samp-T, але потрібні й західні літаки.

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Збройні сили України повинні мати перевагу у повітрі над військами Росії для успішного контрнаступу. Про це сказав 6 квітня на брифінгу речник Повітряних сил (ПС) ЗСУ Юрій Ігнат.

Без переваги в повітрі досить складно йти в наступ, адже ворожа авіація нанесе вогонь у відповідь, звернув увагу Ігнат.

Військовий зазначив, що росіяни продовжують атакувати на суші. Повітряні атаки в основному наносяться керованими авіаційними бомбами та іншим ракетним озброєнням.

Ігнет говорить про контрнаступ наприкінці 2-ї хвилини

Ворог на сьогодні атакує ЗСУ з повітря авіабомбами, ЗСУ вражають ворожу авіацію, коли вона наближається до кордонів. Але говорити, що зараз уже має відбутися контрнаступ без того, щоб справді посилити панування у повітрі, навряд чи можливо, додав представник ЗСУ.

За словами Ігната, західні союзники посилюють військову підтримку України. Незабаром українські захисники отримають системи ППО Patriot та Samp-T з навченим персоналом для швидкого їх застосування, додав військовий.

Розміщення систем Patriot посилить перевагу ЗСУ у певних регіонах Фото: dpa-international.com

"Це посилить перевагу України у певних регіонах, де вирішать поставити ці комплекси", — зауважив він.

Спікер ЗС ЗСУ наголосив на необхідності якнайшвидшого рішення про надання Києву сучасних багатоцільових літаків покоління 4+ — американських F-16.

Українські пілоти вже пройшли у США тестування, наскільки швидко вони навчаться керувати багатоцільовими винищувачами, додав Ігнат.

"Українці підготовлені та здатні освоїти техніку значно швидше. І не просто літати, а застосовувати види озброєнь, які будуть доступні", — повідомив речник.

Війна України з Росією, як наголосив Ігнат, це бойові дії на виснаження технічних та людських ресурсів.

"Простим цей контрнаступ назвати дуже непросто", — сказав він.

Нагадаємо, що 6 квітня начальник авіації Командування ПС ЗСУ Сергій Голубцов говорив про скорочення часу навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Військовий говорив про можливість прискореного отримання F-16, але раніше закінчення термінів підготовки персоналу та інфраструктури.

Міністр оборони України Олексій Резніков 4 квітня висловив упевненість у неодмінному переоснащенні авіації ЗСУ на західні зразки.

Журналісти видання The Telegraph після спілкування з українськими пілотами з'ясували, що повільні рішення Заходу щодо постачання сучасних літаків призводять до втрат найдосвідченіших пілотів. Старим радянським МіГ-29 протистоять сучасні винищувачі ЗС РФ Су-35 та бомбардувальники Су-34.