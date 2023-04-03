Україна втрачає найкращих пілотів, поки Захід тягне з наданням винищувачів F-16, — ЗМІ

Стримувати окупантів, як розповідають українські військовослужбовці, з кожним днем стає все важчим, а авіація, що могли б передати союзники, дозволила б контролювати море та землю для просування піхоти ЗСУ.

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Зволікання союзників України у постачанні сучасних літаків призводить до втрат найдосвідченіших пілотів, які могли б освоювати F-16. Про це пише видання The Telegraph, яке поспілкувалось із українськими пілотами.

"Росія розставляє витончені "пастки", щоб влаштувати засідку українським винищувачам. Вони піднімають у повітря один літак, обманюючи українського пілота, змушуючи його думати, що літак лише один. Потім по обидва боки від нього з'являються ще два-три ворожі літаки, які фактично оточують український літак", — повідомив один із найкращих пілотів Києва майор ЗСУ Вадим Ворошилов.

За його словами, стримувати росіян з кожним днем стає все важче, використовуючи застарілі радянські літаки МіГ-29, які можуть не більше, ніж "утримувати поле бою", тоді як ворог літає на сучасних винищувачах Су-35 та бомбардувальниках Су-34.

"Зараз ми можемо лише стримувати ворога, але за допомогою F-16 ми могли б контролювати море і землю для захисту нашої піхоти. Нам потрібні сучасніші літаки, щоб бути кращими за окупантів", — розповідає він.

За інформацією видання, у лютому керівництво Великобританії заявило, що підготовка українських пілотів до управління британськими літаками може тривати майже три роки, проте майор Ворошилов та його колега начальник авіаційного управління командування Повітряних сил ЗСУ Володимир Логачов не погодилися з такими часовими обмеженнями.

Майор Вадим Ворошилов надсилає послання РФ Фото: Paul Grover/The Telegraph

За словами Логачова, для навчання потрібно менше шести місяців, і щоб не втрачати досвідчених фахівців, тривале очікування є неприпустимим.

"Поки ми чекатимемо, ми втратимо ще більше пілотів. У нас був список найдосвідченіших пілотів, які могли б пройти навчання на F-16, і, на жаль, деякі з них уже загинули під час бойових дій", – наголосив він.

За словами Логачова, Росія має можливість атакувати з відстані 200 км від лінії фронту, тоді як українські пілоти змушені підлітати ближче до лінії фронту і триматися на нижчій висоті на відстань пострілу, що дуже небезпечно.

"Росіяни мають 40 авіабаз і більше 700 літаків і вертольотів, і вони більш сучасні, ніж наші. Радари на їхніх літаках приблизно в чотири рази кращі, ніж у нас, і можуть бачити набагато далі. Крім того, російські ракети значно потужніші, ніж наші радянські. Іноді ми навіть не здатні побачити, що ворог запустив ракети, а це дуже небезпечно для пілотів", – розповів він.

За словами полковника Логачова, "щоб бути ефективними у повітрі, літаки повинні мати сучасні радари та ракети класу "повітря-повітря"".

Видання підбило основний підсумок послання українських пілотів — "Отримання F-16 допомогло б нам вистояти та зберегти життя більшої кількості людей".

Нагадаємо, на початку березня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні літаки МіГ-29 говорить про те, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.

Наприкінці березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що підготовка до передачі Україні сучасних винищувачів F-16 може тривати приблизно 18 місяців.