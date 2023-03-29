У Пентагоні розповіли скільки часу займе передача Україні винищувачів F-16 (відео)

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, у майбутньому Україна може отримати не лише F-16, а й інші літаки четвертого покоління.

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Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що підготовка до передачі Збройним силам України сучасних винищувачів F-16 може тривати приблизно 18 місяців. Про це глава Пентагону сказав під час засідання Комітету Сенату США із збройних сил 28 березня.

"Якщо ви кажете про F-16, коли б ви не ухвалили рішення, щоб сформувати все необхідне для надання цих можливостей, знадобиться близько 18 місяців для формування", — сказав Остін.

Крім того, глава американського оборонного відомства вважає, що за нинішньої ситуації на фронті літаки F-16 не допоможуть Україні.

Засідання Комітету Сенату США

Ллойд Остін заявив, що вірить у передачу Україні літаків у майбутньому. За його словами, ЗСУ можуть отримати як винищувачі F-16, так і інші літаки четвертого покоління.

"Ми продовжимо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб подбати, щоб Україна мала все, що їй потрібно", — запевнив голова Пентагону.

Нагадаємо, що 27 березня глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав західних союзників надати Україні винищувачі F-16 у найкоротший термін. Дипломат заявив, що українські пілоти зможуть швидко навчитися.

Згідно із заявою бригадного генерала Повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова від 20 березня, за американською оцінкою, українські льотчики здатні освоїти управління винищувачами F-16 менш ніж за шість місяців.

Генерал Сергій Голубцов також зазначив, що Повітряні сили України втратили кількох своїх найкращих пілотів через відсутність належного обладнання.

Раніше, 14 березня, стало відомо про те, що сенатори обох американських партій чинять тиск на Пентагон, вимагаючи надання інформації про передачу Україні літаків F-16. Чиновники також написали листа Ллойду Остіну, в якому вказали на те, що ЗСУ потрібні F-16.