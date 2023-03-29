В Пентагоне рассказали, сколько времени займет передача Украине истребителей F-16 (видео)

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в будущем Украина может получить не только F-16, но и другие самолеты четвертого поколения.

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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что подготовка к передаче Вооруженным силам Украины современных истребителей F-16 может занять примерно 18 месяцев. Об этом глава Пентагона сказал во время заседания Комитета Сената США по вооруженным силам 28 марта.

"Если вы говорите о F-16, когда бы вы не приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования", — сказал Остин.

Кроме того, глава американского оборонного ведомства считает, что при нынешней ситуации на фронте самолеты F-16 не помогут Украине.

Заседание Комитета Сената США

Ллойд Остин заявил, что верит в передачу Украине самолетов в будущем. По его словам, ВСУ могут получить как истребители F-16, так и другие самолеты четвертого поколения.

"Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы позаботиться, чтобы Украина имела все, что ей нужно", — заверил глава Пентагона.

Напомним, что 27 марта глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал западных союзников предоставить Украине истребители F-16 в кратчайшие сроки. Дипломат заявил, что украинские пилоты смогут быстро обучиться.

Согласно заявлению бригадного генерала Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова от 20 марта, по американской оценке, украинские летчики способны освоить управление истребителями F-16 менее чем за шесть месяцев.

Генерал Сергей Голубцов также отметил, что Воздушные силы Украины потеряли нескольких своих лучших пилотов из-за отсутствия надлежащего оборудования.

Ранее, 14 марта, стало известно о том, что сенаторы обеих американских партий оказывают давление на Пентагон, требуя предоставления информации о передаче Украине самолетов F-16. Чиновники также написали письмо Ллойду Остину, в котором указали на то, что ВСУ нужны F-16.