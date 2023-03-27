"F-16 — это не космические корабли": в Эстонии призвали скорее передать истребители для Украины

Глава МИД страны Урмас Рейнсалу считает, что F-16 могут послужить платформой для противовоздушной обороны, и бороться с российскими С-300. А украинские летчики смогут в короткие сроки получить необходимые навыки.

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Западным союзникам следует отказаться от поэтапной военной помощи Украине и скорее предоставить истребители F-16 для нужд Военно-воздушных сил, заявил 27 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью "РБК-Украина".

Глава эстонской дипломатии считает, что союзники должны быть не "реактивными, а проактивными" относительно военной поддержки Украины. А что касается истребителей F-16, то, по словам Рейнсалу, у украинских летчиков не будет с ними и они могут в кратчайшие сроки получить необходимые навыки.

"Что касается F-16, то пилоты — это пилоты, и мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок", — отметил министр.

Он подчеркнул важность предоставления истребителей, так как они послужат платформой противовоздушной обороны, в том числе и против российских ракет С-300. Поэтому самолеты являются определенной составляющей воздушного щита, прикрывающего население и гражданскую инфраструктуру Украины.

"Я думаю, что мы чрезмерно драматизируем, когда берем один элемент вооружения, и считаем, что это будет геймчейнджером. Это геймчейнджер в военном смысле, это то, что нужно Украине, но это не геймчейнджер в стратегической перспективе", — считает дипломат.

Рейнсалу подчеркнул, что поэтапная военная помощь Украине может быть разумна с точки зрения рентабельности в материальном смысле. Однако с точки зрения человеческих жертв все обстоит иначе.

"Продолжать этот подход поэтапной поддержки Украины означало бы огромные человеческие жертвы украинского народа, потому что стратегия Путина может действительно быть в том, чтобы инвестировать со своей стороны, продолжая войну", — пояснил министр.

Напомним, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 24 марта заявил, что в ВСУ есть иностранные легионы, воюющие на уровне с украинцами. Поэтому не исключено, что в авиации ВВС Украины могут появиться летчики и работники инженерно-авиационного состава из-за рубежа.