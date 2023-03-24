"После поставок авиации": не исключено, что в Украину пригласят иностранных пилотов, — Игнат

Спикер Воздушных сил отметил, что в ВСУ есть иностранные легионы, воюющие на уровне с украинцами, поэтому служба иностранцев и в авиации выглядит вполне логичной.

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Граждане других стран могут быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава в авиации Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал в эфире телемарафона представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России обращались тысячи людей, готовых идти на службу.

"Было очень много людей, связанных с авиацией. Это украинцы, работающие за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств", — сказал Игнат.

Он отметил, что в ВСУ есть иностранные легионы, воюющие на уровне с украинцами, поэтому служба иностранцев и в авиации выглядит вполне логичной, когда на это будет запрос.

"Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", — отметил Игнат.

Он добавил, что сейчас ВСУ эксплуатируют советскую технику, поэтому хватит и своих пилотов. Однако когда на вооружении появятся F-16 или другие образцы техники, возможно, появятся в штате воздушных сил и иностранцы.

По данным телеканала CNN от 7 марта, в США находятся два украинских летчика, которые проходят тестирование своих навыков на авиабазе Национальной гвардии ВВС США в Аризоне. К ним присоединяться еще 10 украинских военных, чтобы присоединиться к своим коллегам с перспективой обучения управления американскими самолетами.

Как заявил 21 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, решение властей Польши и Словакии предоставить Украине истребители МиГ-29 со стороны сдвинуло с "мертвой точки" принципиальный вопрос поставок западными партнерами боевой авиации украинским вооруженным силам.

Напомним, что по данным Politiko от 14 марта, сенаторы от обеих американских политических партий оказывают давление на Пентагон касательно передачи Украине военных самолетов F-16. Восемь из них отправили письмо министру обороны США Ллойду Остину с призывом предоставить ВСУ истребители.

Президент США Джо Байден 16 марта сообщил, что Вашингтон все еще воздерживается от отправки в Украину американских истребителей. Данное заявление прозвучало на фоне новостей о передаче Украине польских самолетов советского производства МиГ-29.