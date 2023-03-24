"Після поставок авіації": не виключено, що в Україну запросять іноземних пілотів, — Ігнат

Спікер Повітряних сил зазначив, що в ЗСУ є іноземні легіони, які воюють на рівні з українцями, тому служба іноземців і в авіації виглядає цілком логічною.

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Громадяни інших країн можуть бути пілотами чи працівниками інженерно-авіаційного складу в авіації Збройних Сил України. Таку заяву зробив в ефірі телемарафону представник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, до ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії зверталися тисячі людей, які готові йти на службу.

"Було дуже багато людей, пов'язаних з авіацією. Це українці, які працюють за кордоном на різних типах авіаційної техніки. Усі пропонували свою допомогу, щоб стати на захист України. Серед них були і громадяни інших держав", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що в ЗСУ є іноземні легіони, які воюють на рівні з українцями, тому служба іноземців і в авіації виглядає цілком логічною, коли на це буде запит.

"Якщо є військово-облікова спеціальність як пілот, інженерно-авіаційний склад, то ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями ЗСУ. Громадянин іншої держави, але військовослужбовець ЗСУ. І долучатися до тієї чи іншої спеціальності", — зазначив Ігнат.

Він додав, що зараз ЗСУ експлуатують радянську техніку, тому вистачить і своїх пілотів. Однак коли на озброєнні з'являться F-16 чи інші зразки техніки, можливо, з'являться в штаті повітряних сил і іноземці.

За даними телеканалу CNN від 7 березня, у США перебувають два українські льотчики, які проходять тестування своїх навичок на авіабазі Національної гвардії ВПС США в Аризоні. До них приєднуватимуться ще 10 українських військових, щоб долучитися до своїх колег із перспективою навчання управління американськими літаками.

Як заявив 21 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, рішення влади Польщі та Словаччини надати Україні винищувачі МіГ-29 зрушило з "мертвої точки" принципове питання постачання західними партнерами бойової авіації українським збройним силам.

Нагадаємо, що за даними Politiko від 14 березня, сенатори від обох американських політичних партій чинять тиск на Пентагон щодо передачі Україні військових літаків F-16. Вісім із них надіслали листа міністру оборони США Ллойду Остіну із закликом надати ЗСУ винищувачі.

Президент США Джо Байден 16 березня повідомив, що Вашингтон досі утримується від відправки в Україну американських винищувачів. Ця заява прозвучала на тлі новин про передачу Україні польських літаків радянського виробництва МіГ-29.