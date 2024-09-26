Кремль перекинув до Курської області космічні війська, — експерт

Військовий аналітик Павло Нарожний наголошує, що на фронт відправили військових із елітних повітряно-космічних сил, записавши їх у мотострілкові підрозділи.

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Ситуація на фронті залишається критичною – російські окупанти наступають за декількома напрямками. Але є і хороші новини. Хоча в Міноборони РФ вдають, ніби операція ЗСУ у Курській області ніяк на них не вплинула, це неправда. Зараз у піхоту забирають всіх військових, навіть пілотів та моряків. Про це пише "РБК-Україна".

В останні тижні ситуація на полі бою залишається стабільно тяжкою. Російські війська повільно, але просуваються за ключовими напрямками, прагнучи вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Але противник відчуває брак особового складу. Адже частину солдатів все ж перекинули із Донбасу до Курської області.

Попри те, що в Росії щосили намагаються вдавати, що Курська операція ніяк не вплинула на фронт, насправді ситуація виглядає дещо інакше. В інформаційному просторі періодично обговорюються чутки про те, що Володимир Путін найближчим часом може оголосити мобілізацію через брак сил. І тому він, очевидно, збільшив кількість одиниць російської армії.

Однак поки що цього не відбувається, а російське міноборони продовжує набирати військових на контракт, обіцяючи зарплатню у 30 тисяч доларів в рублевому еквіваленті.

Збирають ресурси для оборони та можливого контрнаступу в Курській області. Командування РФ вже перекинуло туди військові космічно-повітряні сили, яких записали в мотострілки. Їх відправили до піхоти, забравши прямо з аеродромів в Алтайському краї, Іркутській та Саратовській областях, де дислокуються Ту-22М та Ту-95.

Персонал на військовому аеродромі в РФ Фото: РИА Новости

Крім цього, у Курську область перекинули сили Ленінградського військового округу та частково Московського військового округу. Через те, що ці підрозділи відносно нещодавно "відновлені" через переформатування інших округів, сам склад угруповань та їхня організація досить нестабільна. Можна сказати, що російський генштаб, у прагненні не втратити інтенсивність боїв на окупованих територіях, накопичує у себе ж в області погано підготовлені та відверто не готові до ведення боїв резерви.

"У них є ресурси за одним напрямком, на всіх напрямках вони атакувати не можуть. Вони вже кинули космодесант, це військово-космічні сили. Зараз вони вже кинули екіпаж свого єдиного авіаносця. Це свідчить про нестачу живої сили", – зазначає військовий аналітик Павло Нарожний.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що Кремль забрав моряків із єдиного російського авіаносця "Адмирал Кузнецов", який уже вісім років не виходив у море. Цей крок підтверджує гострий брак людських ресурсів у російській армії у той час, коли повномасштабна війна проти України триває вже 31 місяць.

Частина екіпажу "Адмирала Кузнецова", що нараховує близько 1 500 осіб, була трансформована у механізований батальйон під назвою "Фрегат" у складі 1-ї гвардійської танкової армії. Батальйон воював на Харківщині, а згодом перемістився на Покровський напрямок на сході України. Є інформація, що один із колишніх моряків авіаносця, Олег Сосєдов, зник безвісти під час російського наступу на Харківщину 23 липня.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про авіаносець "Адмирал Кузнецов", який став перманентною проблемою військового флоту РФ.