Більш підготовлені до навчання: до польотів на F-16 готуватимуть українських курсантів, — WSJ

За словами журналістів, через таке рішення час, протягом якого Україна може отримати готову ескадрилью винищувачів, затягнеться ще на кілька місяців.

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США внесуть зміни в підготовку українських пілотів для винищувачів F-16. Тепер замість досвідчених льотчиків готуватимуть молодих курсантів. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела з Вашингтона.

Посилаючись на слова американських офіційних осіб, видання пише, що таке рішення пояснюється браком досвідчених українських пілотів із необхідними знаннями англійської мови. До всього іншого, деякі джерела журналістів повідомили, що курсанти більш підготовлені до навчання за стандартами Заходу.

Водночас через такий крок термін, протягом якого Україна може отримати готову ескадрилью винищувачів, триватиме ще на багато місяців, зазначає видання.

Джерела WSJ також зазначають, що видається малоймовірним, що повна ескадрилья F-16 (у складі 20 літаків і 40 льотчиків) з'явиться в України раніше весни або літа 2025 року.

Досвідчені пілоти можуть не брати участі в базовій льотній підготовці, тоді як новачкам доводиться проводити рік навчання на авіабазах у Великій Британії та Франції, і лише потім вони можуть перейти на курс F-16 в Аризоні та Румунії, повідомляє WSJ.

Один із представників Міноборони США розповів журналістам, що Вашингтон усе ще приймає досвідчених українських пілотів, але є й ті, кому бракує підготовки та досвіду пілотування.

Реакція України

На момент написання новини в Повітряних силах України такі повідомлення не коментували.

Нагадаємо, що авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, чи міг український винищувач F-16 збити російський Су-34, який скидав КАБи.

Раніше повідомлялося, що льотчиків-випробувачів американських ВПС тренуватимуть на A-29 Super Tucano.