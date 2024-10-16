Льотчиків-випробувачів ВПС США тренуватимуть на A-29 Super Tucano

Цікаво, що A-29 Super Tucano — це турбогвинтовий літак, який молодший за винищувачі F-15 і F-16. Машина, вочевидь, не може протистояти сучасним зразкам бойової авіації, але вона все ж таки створювалася не для цього, а для ближньої авіаційної підтримки.

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Школа льотчиків-випробувачів ВПС США на авіабазі Едвардс поповнила свій парк трьома літаками Embraer A-29 Super Tucano — це перші за майже 30 років нові літаки, які отримала школа.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про роль літаків A-29 Super Tucano в американських ВПС.

Літаки А-29, спочатку придбані Командуванням спеціальних операцій ВПС, але потім виведені з його складу, було врятовано від потенційного продажу іноземним військовим, і тепер вони допомагатимуть у навчанні та дослідженнях. Турбогвинтовий літак оснащений сучасною авіонікою та ідеально підходить для випробувань у режимі штопора і несення різних датчиків і зброї.

Завдяки цьому поповненню знизиться навчальне навантаження на літаки T-38 і F-16. Також подейкують про те, що A-29 може замінити A-10 Thunderbolt II у місіях ближньої авіаційної підтримки завдяки тривалому часу перебування в повітрі та багатомісній кабіні.

A-29 Super Tucano поповнив навчальний флот ВПС на авіабазі Едвардс

Школа льотчиків-випробувачів ВПС США на базі ВПС Едвардс (штат Каліфорнія) отримала перший "новий літак" за майже три десятиліття, про що цього тижня оголосила авіаційна служба. Але йдеться не про нові сучасні винищувачі — натомість у парку школи з'явилися три літаки Embraer A-29 Super Tucano.

За даними The War Zone, літаки A-29 прибули на базу ВПС Едвардс у липні, але тільки цього тижня 412-е випробувальне крило (підрозділ, до якого належить школа льотчиків-випробувачів) офіційно отримало їх.

"Рішення про передавання літаків A-29 на базу Едвардс — результат ретельного аналізу, проведеного Школою льотчиків-випробувачів, і чудовий приклад оперативності та співпраці командування у використанні унікальної, швидкоплинної можливості, — пояснив Майкл Банзет, директор із планів і програм Випробувального центру ВПС. — Це не тільки вкладення інвестицій платників податків у розмірі 63 мільйонів доларів, а й модернізація та розширення навчальної програми Школи для прискорення введення в дію бойового потенціалу ВПС США".

A-29 Super Tucano стане платформою для навчання льотчиків-випробувачів Фото: Pinterest

Суперекономічний літак ближньої авіаційної підтримки

За своєю конструкцією літак набагато новіший за F-15 і F-16: хоча A-29 Super Tucano є турбогвинтовим літаком, він був розроблений у 1990-х роках. Можливо, він не зможе протистояти сучасному винищувачу, але він і не створювався для цього. Найімовірніше, він був розроблений як недорогий літак ближньої авіаційної підтримки (CAS), який може діяти з важкодоступних аеродромів. Для виконання завдань CAS він озброєний спареними кулеметами 50-го калібру на кожному крилі, а також п'ятьма підвісами для штурмових боєприпасів.

За час служби у ВПС по всьому світу, зокрема в Південній Америці та Азії, Super Tucano налітав 60 тисяч бойових годин, включно з операціями з перехоплення наркотрафіку.

Зміна ролей

Згідно із заявою ВПС, три літаки A-29 Super Tucano "спочатку були придбані Командуванням спеціальних операцій ВПС, але після зміни вимог до операцій їх продали". Придбаний Командуванням сил спеціальних операцій 2017 року, A-29 розглядали для використання в програмі Armed Overwatch, але потім командування віддало перевагу використанню воєнізованої версії кукурузника AT-802.

Коли A-29 стали непотрібні спецпризначенцям, випробувальний центр ВПС і керівництво училища не забули можливості роздобути літаки, які зберігалися на "кладовищі" ВПС Девіс-Монтен в Аризоні, доки їх не продали за кордон у межах програми іноземних військових продажів (FMS).

Трійка літаків A-29 Super Tucano

Замість того щоб відправитися до партнерів США, Super Tucano тепер будуть використовуватися в льотній школі для розширення можливостей льотних випробувань і навчання. Конструкція планера A-29 добре підходить для випробувань у режимі штопора, і, оскільки це літак часів холодної війни, він оснащений сучасною авіонікою і навіть має можливість встановлення зовнішнього обладнання на крильових підвісах.

Останній факт дасть змогу Школі льотчиків-випробувачів проводити тренування і дослідження "різноманітних датчиків і озброєнь", а також допоможе знизити "залежність від літаків T-38 і F-16 і розширити можливості з виконання окремих випробувальних завдань, покладених на випробувальний центр ВПС", — повідомили у відомстві.

Заміна A-10

Хоча роль A-29 Super Tucano, найімовірніше, буде обмежена навчанням, уже лунають заклики використовувати його як літак ближньої авіаційної підтримки замість поважного A-10 Thunderbolt II.

"A-29 — більш ніж відповідний кандидат на заміну A-10, — пише Майя Карлін у статті для The National Interest. — A-10 не підходить для операцій в спірному повітряному просторі проти рівного або близького за силою супротивника, тому його основне застосування — це ближня авіаційна підтримка низької інтенсивності і боротьба з повстанцями. Час перебування в повітрі A-29 у поєднанні з його багатомісною кабіною роблять його ідеальною платформою для подібних місій".

Карлін додає: "Що довше A-29 залишається на позиції, то довше він може підтримувати наземні сили і засоби. Крім того, не можна недооцінювати значення наявності двох екіпажів для підтримки ситуаційної обізнаності в динамічній обстановці ближньої авіаційної підтримки".

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].