Летчиков-испытателей ВВС США будут тренировать на A-29 Super Tucano

Любопытно, что A-29 Super Tucano — это турбовинтовой самолет, который моложе истребителей F-15 и F-16. Машина, очевидно, не может противостоять современным образцам боевой авиации, но она все же создавалась не для этого, а для ближней авиационной поддержки.

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Школа летчиков-испытателей ВВС США на авиабазе Эдвардс пополнила свой парк тремя самолетами Embraer A-29 Super Tucano — это первые за почти 30 лет новые самолеты, которые получила школа.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о роли самолетов A-29 Super Tucano в американских ВВС.

Самолеты А-29, изначально приобретенные Командованием специальных операций ВВС, но затем выведенные из его состава, были спасены от потенциальной продажи иностранным военным и теперь будут помогать в обучении и исследованиях. Турбовинтовой самолет оснащен современной авионикой и идеально подходит для испытаний в режиме штопора и несения различных датчиков и оружия.

Благодаря этому пополнению снизится учебная нагрузка на самолеты T-38 и F-16. Также поговаривают о том, что A-29 может заменить A-10 Thunderbolt II в миссиях ближней авиационной поддержки благодаря долгому времени пребывания в воздухе и многоместной кабине.

A-29 Super Tucano пополнил учебный флот ВВС на авиабазе Эдвардс

Школа летчиков-испытателей ВВС США на базе ВВС Эдвардс (штат Калифорния) получила первый "новый самолет" за почти три десятилетия, о чем на этой неделе объявила авиационная служба. Но речь идет не о новых современных истребителях — вместо этого в парке школы появились три самолета Embraer A-29 Super Tucano.

По данным The War Zone, самолеты A-29 прибыли на базу ВВС Эдвардс в июле, но только на этой неделе 412-е испытательное крыло (подразделение, к которому относится школа летчиков-испытателей) официально получило их.

"Решение о передаче самолетов A-29 на базу Эдвардс — результат тщательного анализа, проведенного Школой летчиков-испытателей, и прекрасный пример оперативности и сотрудничества командования в использовании уникальной, быстротечной возможности, — пояснил Майкл Банзет, директор по планам и программам Испытательного центра ВВС. — Это не только вложение инвестиций налогоплательщиков в размере 63 миллионов долларов, но и модернизация и расширение учебной программы Школы для ускорения ввода в строй боевого потенциала ВВС США".

A-29 Super Tucano станет платформой для обучения летчиков-испытателей Фото: Pinterest

Суперэкономичный самолет ближней авиационной поддержки

По своей конструкции самолет намного новее F-15 и F-16: хотя A-29 Super Tucano является турбовинтовым самолетом, он был разработан в 1990-х годах. Возможно, он не сможет противостоять современному истребителю, но он и не создавался для этого. Скорее, он был разработан как недорогой самолет ближней авиационной поддержки (CAS), который может действовать с труднодоступных аэродромов. Для выполнения задач CAS он вооружен спаренными пулеметами 50-го калибра на каждом крыле, а также пятью подвесами для штурмовых боеприпасов.

За время службы в ВВС по всему миру, в частности в Южной Америке и Азии, Super Tucano налетал 60 тысяч боевых часов, включая операции по перехвату наркотрафика.

Смена ролей

Согласно заявлению ВВС, три самолета A-29 Super Tucano "изначально были приобретены Командованием специальных операций ВВС, но после изменения требований к операциям их продали". Приобретенный Командованием сил специальных операций в 2017 году, A-29 рассматривался для использования в программе Armed Overwatch, но затем командование предпочло использовать военизированную версию кукурузника AT-802.

Когда A-29 стали не нужны спецназовцам, испытательный центр ВВС и руководство училища не преминули возможности заполучить самолеты, которые хранились на "кладбище" ВВС Дэвис-Монтен в Аризоне, пока их не продали за границу в рамках программы иностранных военных продаж (FMS).

Тройка самолетов A-29 Super Tucano

Вместо того чтобы отправиться к партнерам США, Super Tucano теперь будут использоваться в летной школе для расширения возможностей летных испытаний и обучения. Конструкция планера A-29 хорошо подходит для испытаний в режиме штопора, и, поскольку это самолет времен холодной войны, он оснащен современной авионикой и даже имеет возможность установки внешнего оборудования на крыльевых подвесах.

Последний факт позволит Школе летчиков-испытателей проводить тренировки и исследования "разнообразных датчиков и вооружений", а также поможет снизить "зависимость от самолетов T-38 и F-16 и расширить возможности по выполнению отдельных испытательных задач, возложенных на испытательный центр ВВС", — сообщили в ведомстве.

Замена A-10

Хотя роль A-29 Super Tucano, скорее всего, будет ограничена обучением, уже звучат призывы использовать его в качестве самолета ближней авиационной поддержки вместо почтенного A-10 Thunderbolt II.

"A-29 — более чем подходящий кандидат на замену A-10, — пишет Майя Карлин в статье для The National Interest. — A-10 не подходит для операций в оспариваемом воздушном пространстве против равного или близкого по силе противника, поэтому его основное применение — это ближняя авиационная поддержка низкой интенсивности и борьба с повстанцами. Время нахождения в воздухе A-29 в сочетании с его многоместной кабиной делают его идеальной платформой для подобных миссий".

Карлин добавляет: "Чем дольше A-29 остается на позиции, тем дольше он может поддерживать наземные силы и средства. Кроме того, нельзя недооценивать значение наличия двух экипажей для поддержания ситуационной осведомленности в динамичной обстановке ближней авиационной поддержки".

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].