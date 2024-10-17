Более подготовлены к обучению: к полетам на F-16 будут готовить украинских курсантов, — WSJ

По словам журналистов, из-за такого решения время, в течение которого Украина может получить готовую эскадрилью истребителей, затянется еще на несколько месяцев.

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США внесут изменения в подготовку украинских пилотов для истребителей F-16. Теперь вместо опытных летчиков готовить будут молодых курсантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Вашингтона.

Ссылаясь на слова американских официальных лиц, издание пишет, что такое решение объясняется недостатком опытных украинских пилотов с необходимыми знаниями английского языка. Ко всему прочему, некоторые источники журналистов сообщили, что курсанты более подготовлены к обучению по стандартам Запада.

Вместе с тем из-за такого шага срок, в течение которого Украина может получить готовую эскадрилью истребителей, продлится еще на много месяцев, отмечает издание.

Источники WSJ также отмечают, что представляется маловероятным, что полная эскадрилья F-16 (в составе 20 самолетов и 40 летчиков) появится у Украины ранее весны или лета 2025 года.

Опытные пилоты могут не участвовать в базовой летной подготовке, тогда как новичкам приходится проводить год обучения на авиабазах в Великобритании и Франции, и лишь затем они могут перейти на курс F-16 в Аризоне и Румынии, сообщает WSJ.

Один из представителей Минобороны США рассказал журналистам, что Вашингтон все еще принимает опытных украинских пилотов, но есть и те, кому не хватает подготовки и опыта пилотирования.

Реакция Украины

На момент написания новости в Воздушных силах Украины такие сообщения не комментировали.

Напомним, что авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, мог ли украинский истребитель F-16 сбить российский Су-34, который сбрасывал КАБы.

Ранее сообщалось, что летчиков-испытателей американских ВВС будут тренировать на A-29 Super Tucano.