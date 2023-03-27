"F-16 — це не космічні кораблі": в Естонії закликали скоріше передати винищувачі для України

Глава МЗС країни Урмас Рейнсалу вважає, що F-16 можуть стати платформою для протиповітряної оборони, і боротися з російськими С-300. А українські льотчики зможуть за короткий термін отримати необхідні навички.

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Західним союзникам слід відмовитися від поетапної військової допомоги Україні та скоріше надати винищувачі F-16 для потреб Військово-повітряних сил, заявив 27 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю "РБК-Україна".

Глава естонської дипломатії вважає, що союзники мають бути не "реактивними, а проактивними" щодо військової підтримки України. А щодо винищувачів F-16, то, за словами Рейнсалу, в українських льотчиків не буде з ними і вони можуть у найкоротші терміни отримати необхідні навички.

"Що стосується F-16, то пілоти – це пілоти, і ми не говоримо про якісь космічні кораблі. А пілоти літаків у вас є, вони будуть навчені за короткий термін", — зазначив міністр.

Він наголосив на важливості надання винищувачів, оскільки вони послужать платформою протиповітряної оборони, у тому числі й проти російських ракет С-300. Тому літаки є певною складовою повітряного щита, який прикриває населення та цивільну інфраструктуру України.

"Я думаю, що ми надмірно драматизуємо, коли беремо один елемент озброєння, і вважаємо, що це буде геймчейнджером. Це геймчейнджер у військовому сенсі, це те, що потрібно Україні, але це не геймчейнджер у стратегічній перспективі", — вважає дипломат.

Рейнсалу підкреслив, що поетапна військова допомога Україні може бути розумною з погляду рентабельності в матеріальному сенсі. Однак з точки зору людських жертв все інакше.

"Продовжувати цей підхід поетапної підтримки України означало б величезні людські жертви українського народу, бо стратегія Путіна може справді бути в тому, щоб інвестувати зі свого боку, продовжуючи війну", — пояснив міністр.

Нагадаємо, представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 24 березня заявив, що у ЗСУ є іноземні легіони, що воюють на рівні з українцями. Тому не виключено, що в авіації ВПС України можуть з'явитися льотчики та працівники інженерно-авіаційного складу з-за кордону.