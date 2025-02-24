Послання Росії: над Естонією пролетів американський бомбардувальник B-52H Stratofortress (відео)

Бомбардувальник ВПС США наблизився до російського кордону на 80 км, демонструючи військову присутність НАТО в регіоні. Це сталося на треті роковини великої війни в Україні.

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Американський стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress у супроводі кількох F-35 пролетів над Естонією 24 лютого 2025. Про це повідомляє OSINT-акаунт у Х.

Бомбардувальник США наблизився до російського кордону на 80 км, демонструючи військову присутність НАТО в регіоні. Це сталося якраз на треті роковини повномасштабної війни в Україні, яку почала РФ.

"B-52 наразі робить кола над Східною Естонією, менш ніж за 50 миль (близько 80 км, — ред.) від кордону з Росією, і він, ймовірно, візьме участь у параді до Дня незалежності Естонії сьогодні в Таллінні", — пишуть аналітики.

Перед цим експерти повідомили, що далекі стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52H з RAF Fairford літали над Балтійським морем, прямуючи на північ у бік Фінляндії, ймовірно, як "послання" Росії на треті роковини повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Південна Корея та США провели навчання на бомбардувальниках.

Також Фокус писав про причини масових авіакатастроф ВПС США.