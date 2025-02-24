Послание России: над Эстонией пролетел американский бомбардировщик B-52H Stratofortress (видео)

Бомбардировщик ВВС США приблизился к российской границе на 80 км, демонстрируя военное присутствие НАТО в регионе. Это произошло на третью годовщину большой войны в Украине.

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в сопровождении нескольких F-35 пролетел над Эстонией 24 февраля 2025 года. Об этом сообщает OSINT-аккаунт в Х.

Бомбардировщик США приблизился к российской границе на 80 км, демонстрируя военное присутствие НАТО в регионе. Это произошло как раз на третью годовщину полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ.

"B-52 сейчас делает круги над Восточной Эстонией, менее чем в 50 милях (около 80 км, — ред.) от границы с Россией, и он, вероятно, примет участие в параде ко Дню независимости Эстонии сегодня в Таллинне", — пишут аналитики.

Перед этим эксперты сообщили, что дальние стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H из RAF Fairford летали над Балтийским морем, направляясь на север в сторону Финляндии, вероятно, как "послание" России на третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, Южная Корея и США провели учения на бомбардировщиках.

Также Фокус писал о причинах массовых авиакатастроф ВВС США.