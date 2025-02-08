Американский самолетопад: в чем причина массовых авиакатастроф в ВВС США

Аварийная посадка бомбардировщика в прошлую среду стала третьим инцидентом с военным самолетом ВВС США с начала года.

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Чуть более года спустя после того, как стратегический бомбардировщик Rockwell B-1B Lancer потерпел критическую аварию при попытке приземлиться на авиабазе Эллсворт (Ellsworth Air Force Base, AFB) в Южной Дакоте, Boeing B-52 Stratofortress был вынужден совершить аварийную посадку на базе Оффутт (Offutt AFB) в штате Небраска.

Фокус перевел статью Питера Сучиу о факторах, влияющих на инциденты с крушениями самолетов американских ВВС.

ВВС США подтвердили, что B-52H, вылетевший с базы Барксдейл (Barksdale AFB), штат Луизиана, "приземлился без происшествий" на базе Оффутт после возникновения аварийной ситуации в полете. ВВС не уточнили характер чрезвычайной ситуации, но сообщили, что бомбардировщик времен холодной войны с позывным SKULL31 "находился в четырех часах тренировочного полета… когда у него возникли некие системные проблемы", сообщает The Grand Island Independent.

Бомбардировщик выполнял стандартный тренировочный полет, когда у него возникли проблемы, и его перенаправили в Оффутт. Самолет не был поврежден, и экипаж не пострадал. Однако этот инцидент произошел всего за несколько часов до летальной катастрофы в Вашингтоне, округ Колумбия, где самолет UH-60 Blackhawk армии США столкнулся с лайнером American Airlines. Погибли 67 человек, что стало самым смертоносным авиационным происшествием за последние 15 лет.

Обломки бомбардировщика B-1B Lancer в Эллсворте

Военно-воздушные силы в зоне турбулентности

Это уже третий инцидент с военными самолетами ВВС США с начала года. Все началось на авиабазе Кадена (Япония) в первой половине января, когда истребитель превосходства в воздухе Lockheed Martin F-22A Raptor был вынужден совершить аварийную посадку. Неделю спустя на авиабазе Эйельсон (Аляска) многоцелевой самолет пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lighting II с обычным взлетом и посадкой (CTOL) заявил о "неисправности в полете", рухнул на землю и взорвался.

Эта авария произошла всего за день до смертельной катастрофы в Вашингтоне. К счастью, оба американских летчика выжили. Однако летчик F-35 был вынужден катапультироваться, после чего был доставлен в ближайшую больницу.

Момент падения истребителя F-35А Фото: Скрин видео

Кроме того, в мае прошлого года F-35B – вариант совместного ударного истребителя с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) – разбился недалеко от Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время подготовительного перелета из Форт-Уэрта на базу ВВС Эдвардс. Самолет стоимостью 135 миллионов долларов не подлежит восстановлению. К счастью, летчик также выжил.

С учетом инцидента на прошлой неделе уже целая дюжина F-35 была полностью уничтожена в результате неполадок в полете. Остальные F-35 либо вернулись в строй, либо были отремонтированы и используются для тренировок обслуживающего и наземного персонала.

Обломки вертолета UH-60 Blackhawk достали из реки Потомак Фото: New York Post

Надежность бомбардировщиков под вопросом

Все эти недавние аварии в военной авиации заставляют обратить внимание на то, как мало самолетов находится в эксплуатации. В парке ВВС США насчитывается 183 самолета F-22 Raptor, в то время как американские вооруженные силы в настоящее время располагают примерно 630 самолетами F-35. Последняя цифра может показаться значительной, но для достижения этого показателя потребовалось более десяти лет. К тому же каждый из этих самолетов стоит от 80 миллионов долларов, так что авария, произошедшая в прошлом месяце, вылилась в круглую сумму.

Ситуация с бомбардировочным флотом ВВС США еще хуже, поскольку в данный момент в эксплуатации находится менее 200 самолетов.

Было время, когда количество бомбардировщиков в строю превышало весь нынешний парк F-35.

В период с 1952 по 1962 год было произведено в общей сложности 744 самолета B-52. Однако из всех них в строю осталось только 76 старых бомбардировщиков, включая резервные на случай поломок или непригодности для полетов основных самолетов. Потеря одного из таких самолетов не стала бы серьезным ударом. Но поскольку производство прекратилось более 50 лет назад, заменить даже один бомбардировщик с нуля просто невозможно.

Более того, у ВВС больше всего именно B-52, поскольку бомбардировщики B-1 Lancer и Northrop B-2 Spirit сейчас летают еще реже. В случае с первым из этих бомбардировщиков было построено 100 самолетов, а в эксплуатации осталось всего 45, причем около полутора десятков в настоящее время поддерживаются "в пригодном для восстановления состоянии" на знаменитом "кладбище" на авиабазе Дэвис-Монтхан (Аризона). Недавно эти усилия принесли свои плоды: самолет B-1B по прозвищу "Ланселот" вернулся в строй, чтобы заменить B-1 Lancer, не подлежащий восстановлению после аварии двигателя во время "рутинного" технического обслуживания на базе ВВС Дайесс, штат Техас, в апреле 2022 года. Пришлось вернуть к жизни и еще один самолет по прозвищу "Ярость".

Замены не будет?

ВВС пока не объявили, можно ли вернуть в строй третий выведенный из эксплуатации бомбардировщик, чтобы заменить B-1, разбившийся в прошлом году в Эллсуорте. Также предпринимаются усилия по обновлению остального флота.

Хотя существуют варианты замены B-52 и B-1 в случае подобных катастроф, это не относится к B-2 – их было построено всего 20, не считая одного прототипа. Два из таких самолетов были потеряны в результате самых дорогостоящих авианцидентов на сегодняшний день. Каждый самолет оценивался примерно в 1,4 миллиарда долларов, и ведомство не может позволить себе еще одну дорогостоящую аварию.

Все это объясняет, почему ВВС США призывают не сокращать заказ на Northrop Grumman B-21 Raider. Поскольку этот самолет заменит и B-1, и B-2, ВВС должны быть уверены в том, что у них достаточно бомбардировщиков, а также в том, что один инцидент или авария не выльются в полномасштабную катастрофу.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].