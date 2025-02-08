Американський літакопад: у чому причина масових авіакатастроф у ВПС США

Аварійна посадка бомбардувальника минулої середи стала третім інцидентом із військовим літаком ВПС США з початку року.

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Трохи більше ніж за рік після того, як стратегічний бомбардувальник Rockwell B-1B Lancer зазнав критичної аварії під час спроби приземлитися на авіабазі Еллсворт (Ellsworth Air Force Base, AFB) у Південній Дакоті, Boeing B-52 Stratofortress був змушений здійснити аварійну посадку на базі Оффутт (Offutt AFB) у штаті Небраска.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про фактори, що впливають на інциденти з катастрофами літаків американських ВПС.

ВПС США підтвердили, що B-52H, який вилетів із бази Барксдейл (Barksdale AFB), штат Луїзіана, "приземлився без пригод" на базі Оффутт після виникнення аварійної ситуації в польоті. ВПС не уточнили характер надзвичайної ситуації, але повідомили, що бомбардувальник часів холодної війни з позивним SKULL31 "перебував у чотирьох годинах тренувального польоту... коли в нього виникли якісь системні проблеми", повідомляє The Grand Island Independent.

Бомбардувальник виконував стандартний тренувальний політ, коли у нього виникли проблеми, і його перенаправили в Оффутт. Літак не був пошкоджений, і екіпаж не постраждав. Однак цей інцидент стався всього за кілька годин до летальної катастрофи у Вашингтоні, округ Колумбія, де літак UH-60 Blackhawk армії США зіткнувся з лайнером American Airlines. Загинули 67 осіб, що стало найсмертоноснішою авіаційною подією за останні 15 років.

Уламки бомбардувальника B-1B Lancer в Еллсворті

Військово-повітряні сили в зоні турбулентності

Це вже третій інцидент з військовими літаками ВПС США з початку року. Усе почалося на авіабазі Кадена (Японія) в першій половині січня, коли винищувач переваги в повітрі Lockheed Martin F-22A Raptor був змушений здійснити аварійну посадку. Тиждень потому на авіабазі Ейєльсон (Аляска) багатоцільовий літак п'ятого покоління Lockheed Martin F-35A Lighting II зі звичайним злетом і посадкою (CTOL) заявив про "несправність у польоті", звалився на землю і вибухнув.

Ця аварія сталася всього за день до смертельної катастрофи у Вашингтоні. На щастя, обидва американські льотчики вижили. Однак льотчик F-35 був змушений катапультуватися, після чого його доправили до найближчої лікарні.

Момент падіння винищувача F-35А Фото: Скрін відео

Крім того, у травні минулого року F-35B — варіант спільного ударного винищувача з укороченим злетом і вертикальною посадкою (STOVL) — розбився недалеко від Альбукерке, штат Нью-Мексико, під час підготовчого перельоту з Форт-Верта на базу ВПС Едвардс. Літак вартістю 135 мільйонів доларів не підлягає відновленню. На щастя, льотчик також вижив.

З урахуванням інциденту минулого тижня вже цілу дюжину F-35 було повністю знищено внаслідок неполадок у польоті. Решта F-35 або повернулися до ладу, або були відремонтовані і використовуються для тренувань обслуговуючого і наземного персоналу.

Уламки вертольота UH-60 Blackhawk дістали з річки Потомак Фото: New York Post

Надійність бомбардувальників під питанням

Усі ці нещодавні аварії у військовій авіації змушують звернути увагу на те, як мало літаків перебуває в експлуатації. У парку ВПС США налічується 183 літаки F-22 Raptor, тоді як американські збройні сили наразі мають у своєму розпорядженні приблизно 630 літаків F-35. Остання цифра може здатися значною, але для досягнення цього показника знадобилося більше десяти років. До того ж кожен із цих літаків коштує від 80 мільйонів доларів, тож аварія, що сталася минулого місяця, вилилася в кругленьку суму.

Ситуація з бомбардувальним флотом ВПС США ще гірша, оскільки наразі в експлуатації перебуває менше 200 літаків.

Був час, коли кількість бомбардувальників у строю перевищувала весь нинішній парк F-35.

У період з 1952 по 1962 рік було вироблено загалом 744 літаки B-52. Однак з усіх них у строю залишилося тільки 76 старих бомбардувальників, включно з резервними на випадок поломок або непридатності для польотів основних літаків. Втрата одного з таких літаків не стала б серйозним ударом. Але оскільки виробництво припинилося понад 50 років тому, замінити навіть один бомбардувальник з нуля просто неможливо.

Ба більше, у ВПС найбільше саме B-52, оскільки бомбардувальники B-1 Lancer і Northrop B-2 Spirit зараз літають ще рідше. У випадку з першим із цих бомбардувальників було побудовано 100 літаків, а в експлуатації залишилося лише 45, причому близько півтора десятка наразі підтримують "у придатному для відновлення стані" на знаменитому "цвинтарі" на авіабазі Девіс-Монтхан (Аризона). Нещодавно ці зусилля принесли свої плоди: літак B-1B на прізвисько "Ланселот" повернувся до ладу, щоб замінити B-1 Lancer, який не підлягав відновленню після аварії двигуна під час "рутинного" технічного обслуговування на базі ВПС Дайесс, штат Техас, у квітні 2022 року. Довелося повернути до життя і ще один літак на прізвисько "Лють".

Заміни не буде?

ВПС поки що не оголосили, чи можна повернути в стрій третій виведений з експлуатації бомбардувальник, щоб замінити B-1, який розбився минулого року в Еллсуорті. Також докладаються зусилля щодо оновлення решти флоту.

Хоча існують варіанти заміни B-52 і B-1 у разі подібних катастроф, це не стосується B-2 — їх було побудовано всього 20, не рахуючи одного прототипу. Два з таких літаків було втрачено внаслідок найдорожчих авіанцидентів на сьогоднішній день. Кожен літак оцінювався приблизно в 1,4 мільярда доларів, і відомство не може дозволити собі ще одну дорогу аварію.

Усе це пояснює, чому ВПС США закликають не скорочувати замовлення на Northrop Grumman B-21 Raider. Оскільки цей літак замінить і B-1, і B-2, ВПС мають бути впевненими в тому, що в них достатньо бомбардувальників, а також у тому, що один інцидент або аварія не виллються в повномасштабну катастрофу.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].