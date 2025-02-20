Южная Корея и США провели учения: использовали бомбардировщик B-1B, F-35, F-15 и F-16 (фото)

В учениях США и Южной Кореи все чаще используются передовые системы вооружения: дальние бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки. Страны отточили свои оборонные стратегии, построенные вокруг стратегических возможностей США.

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Военные США и Южной Кореи провели воздушные учения с участием по меньшей мере одного американского бомбардировщика B-1B и нескольких истребителей. Это первые совместные учения американских ВВС после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет The Independent.

По данным Минобороны Южной Кореи, южнокорейские истребители F-35 и F-15 и американские F-16 были использованы в учениях над Корейским полуостровом, их точное количество не уточнялось. Учения проводились с целью продемонстрировать возможности сдерживания США против ядерных и ракетных угроз Северной Кореи и улучшить взаимодействие между южнокорейскими и американскими войсками, говорится в заявлении министерства.

Военные учения F-16, F-15, F-35 и бомбардировщика B-1B

Военные учения F-16, F-15, F-35 и бомбардировщика B-1B

Военные учения F-16, F-15, F-35 и бомбардировщика B-1B

Военные учения F-16, F-15, F-35 и бомбардировщика B-1B

Южная Корея и США в последние годы расширили свои совместные военные учения, а также учения с Японией перед лицом растущих северокорейских ядерных угроз. Страны также отточили свои оборонные стратегии, построенные вокруг стратегических возможностей США. В таких учениях все чаще используются передовые системы вооружения: дальние бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки.

Напомним, что неподтвержденные сообщения указывают на второй полет китайского стелс-истребителя J-36.

Также сообщалось, что экспорт вооружения из РФ сократился в 14 раз. В 2024 году прибыль РФ от экспорта вооружения составил всего 1 миллиард долларов, отметили западные аналитики.