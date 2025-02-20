Південна Корея і США провели навчання: використовували бомбардувальник B-1B, F-35, F-15 і F-16 (фото)

У навчаннях США і Південної Кореї дедалі частіше використовують передові системи озброєння: дальні бомбардувальники, авіаносці та підводні човни. Країни відточили свої оборонні стратегії, побудовані навколо стратегічних можливостей США.

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Військові США і Південної Кореї провели повітряні навчання за участю щонайменше одного американського бомбардувальника B-1B і кількох винищувачів. Це перші спільні навчання американських ВПС після повернення президента Дональда Трампа в Білий дім. Про це пише The Independent.

За даними Міноборони Південної Кореї, південнокорейські винищувачі F-35 і F-15 та американські F-16 були використані в навчаннях над Корейським півостровом, їхньої точної кількості не уточнювали. Навчання проводилися з метою продемонструвати можливості стримування США проти ядерних і ракетних загроз Північної Кореї та поліпшити взаємодію між південнокорейськими та американськими військами, йдеться в заяві міністерства.

Військові навчання F-16, F-15, F-35 і бомбардувальника B-1B

Військові навчання F-16, F-15, F-35 і бомбардувальника B-1B

Військові навчання F-16, F-15, F-35 і бомбардувальника B-1B

Військові навчання F-16, F-15, F-35 і бомбардувальника B-1B

Південна Корея і США останніми роками розширили свої спільні військові навчання, а також навчання з Японією перед обличчям північнокорейських ядерних загроз. Країни також відточили свої оборонні стратегії, побудовані навколо стратегічних можливостей США. У таких навчаннях дедалі частіше використовують передові системи озброєння: дальні бомбардувальники, авіаносці та підводні човни.

Нагадаємо, що непідтверджені повідомлення вказують на другий політ китайського стелс-винищувача J-36.

Також повідомлялося, що експорт озброєння з РФ скоротився в 14 разів. У 2024 році прибуток РФ від експорту озброєння становив лише 1 мільярд доларів, зазначили західні аналітики.