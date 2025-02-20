Експорт озброєння з РФ скоротився в 14 разів: що змінять контракти щодо Су-57

У 2024 році прибуток РФ від експорту озброєння становив лише 1 мільярд доларів, зазначили західні аналітики. При цьому географія постачань скоротилася до 12 країн.

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За підсумками 2021-2024 років експорт озброєнь із Росії скоротився на 92%, знизившись із 14,6 мільярда доларів 2021 року до лише 1 мільярда 2024 року. Цей обвал, зафіксований аналітиками Jamestown Foundation, став прямим наслідком повномасштабної війни РФ проти України і переходу російського ВПК на пріоритетне постачання власної армії.

Головною причиною кризи став перерозподіл оборонних ресурсів усередині РФ: замість виконання експортних контрактів російська "оборонка" зосередилася на забезпеченні армії, що веде бойові дії. Це, своєю чергою, призвело до відмови від російських озброєнь традиційних покупців, які або вважали за краще проявити обережність, або перейшли на закупівлі в інших країнах, таких як Китай. При цьому географія поставок скоротилася до 12 країн, які традиційно були клієнтами Москви.

Показники падіння наочні:

У 2022 році експорт скоротився до 8 мільярдів доларів (мінус 6,6 млрд порівняно з 2021 роком).

У 2023 році — до 3 мільярдів (мінус 5 млрд відносно 2022 року).

У 2024 році — лише 1 мільярд доларів.

Крім того, дані SIPRI показують, що за період 2019-2023 років обсяг російського експорту зброї знизився на 53% порівняно з 2014-2018 роками, що вказує на системну кризу галузі.

Контракти щодо винищувачів Су-57

У спробі зберегти позиції на світовому ринку озброєнь Росія оголосила про перший експортний контракт на постачання винищувачів Су-57, покупцем яких став Алжир. Однак експерти розглядають це скоріше як спробу РФ утриматися на ринку, ніж як ознаку відновлення експорту.

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І хоча Росія активно просуває експортну версію свого винищувача-невидимки Су-57Е, наголошуючи на його бойовому досвіді в Україні, однак стикається з низькими міжнародними продажами та небажанням покупців.

Загалом російський оборонний сектор натрапив на серйозні труднощі, включно з перерозподілом ресурсів на внутрішні потреби, втратою традиційних ринків збуту і впливом міжнародних санкцій.

Нагадаємо, російська Об'єднана авіаційна корпорація запропонувала Індії участь у спільній розробці та виробництві винищувача п'ятого покоління Су-57. Але Нью-Делі розробляє вітчизняний літак AMCA, хоча програма все ще зазнає труднощів.