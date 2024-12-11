У РФ заявили про нібито впровадження технологій 6-го покоління в Су-57, але літак сповнений проблем

Пафосні заяви росіян щодо новітнього винищувача, наголосили військові експерти, не витримують критики. Вони схожі на спекуляції, щоб привабити закордонних клієнтів.

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Генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Вадим Бадеха заявив, що російський багатоцільовий стелс-винищувач п'ятого покоління Су-57 розробили з урахуванням перспективи на 50 років, і він уже містить елементи технологій шостого покоління. Однак відсутність конкретики про впроваджені нововведення викликає питання, особливо на тлі зусиль Росії просунути Су-57 на міжнародному ринку озброєнь. Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times, де наводиться думка фахівців з військової авіації.

Серед можливих технологій шостого покоління, які могли бути інтегровані в Су-57, експерти називають багатоспектральну скритність, бойові мережі, використання безпілотних ведених, гіперзвукове озброєння і системи спрямованої енергетичної зброї. Однак поки що відсутні докази того, що такі інновації дійсно реалізовані в російському винищувачі.

Маршал ВПС Індії у відставці Аніл Хосла припустив, що такі функції могли бути закладені в літак у вигляді модульних можливостей, що, теоретично, дає змогу модернізувати Су-57 у міру розвитку технологій. Однак він зазначив, що "кожне нове технологічне рішення вимагає значного часу на доопрацювання та адаптацію".

Проблеми виробництва Су-57

Попри заяви про технологічну перевагу, Су-57 стикається з серйозними труднощами. Насамперед це обмежені виробничі потужності РФ. За 14 років з моменту першого польоту було побудовано менш як 40 літаків. Це значно поступається обсягам виробництва китайського J-20 і американського F-35, що налічують сотні й тисячі одиниць відповідно.

Виробництво Су-57

Сюди ж можна віднести й вплив економічних санкцій. Міжнародні обмеження серйозно ускладнили виробництво та експорт російських літаків, обмеживши доступ до необхідних технологій.

Крім того, існують сумніви щодо ефективності російського винищувача. Західні аналітики ставлять під сумнів стелс-здатності Су-57, вважаючи їх недостатніми для конкуренції з аналогами. Про це побічно свідчить і те, що літак практично не брав участі в активних бойових діях в Україні, обмежуючись патрулюванням у російському повітряному просторі.

Шосте покоління: реальність чи маркетинговий хід?

Автори матеріалу зазначили, що Росія активно намагається просунути Су-57 на експорт. Нещодавно було оголошено перше замовлення від неназваного іноземного покупця, імовірно Алжиру, але конкретних підтверджень цієї угоди поки немає.

Російський Су-57 у Китаї Фото: Скрін відео

Індія, яка раніше відмовилася брати участь у спільній програмі FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) через незадоволеність характеристиками Су-57, знову розглядається як потенційний клієнт. Росія пропонує Індії вигідні умови, включно зі зниженням ціни та оплатою в рупіях.

Тим часом на тлі відсутності концептуальних проєктів шостого покоління в Росії заяви про впровадження таких технологій у Су-57 можуть бути спрямовані на зміцнення експортних позицій літака. Експерти кажуть, що гучні заяви часто використовуються для залучення клієнтів, але успіх залежить від їхньої вірогідності та підтвердження реальними результатами.

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Секрети російського Су-57: які технічні особливості випадково потрапили в центр уваги

Раніше повідомлялося, що російські винищувачі Су-57 озброєні ракетами класу "повітря-повітря" Р-77. Таке оснащення нівелює одну з головних переваг подібних машин — низький ступінь виявлення радарами противника.