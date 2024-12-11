В РФ заявили о якобы внедрении технологий 6-го поколения в Су-57, но самолет полон проблем

Пафосные заявления россиян относительно новейшего истребителя, подчеркнули военные эксперты, не выдерживают критики. Они похожи на спекуляции, чтобы привлечь зарубежных клиентов.

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Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что российский многоцелевой стелс-истребитель пятого поколения Су-57 был разработан с учетом перспективы на 50 лет и уже включает элементы технологий шестого поколения. Однако отсутствие конкретики о внедренных новшествах вызывает вопросы, особенно на фоне усилий России продвинуть Су-57 на международном рынке вооружений. Об этом говорится в материале The Eurasian Times, где приводится мнение специалистов по военной авиации.

Среди возможных технологий шестого поколения, которые могли быть интегрированы в Су-57, эксперты называют многоспектральную скрытность, боевые сети, использование беспилотных ведомых, гиперзвуковое вооружение и системы направленного энергетического оружия. Однако пока отсутствуют доказательства того, что такие инновации действительно реализованы в российском истребителе.

Маршал ВВС Индии в отставке Анил Хосла предположил, что подобные функции могли быть заложены в самолет в виде модульных возможностей, что, теоретически, позволяет модернизировать Су-57 по мере развития технологий. Однако он отметил, что "каждое новое технологическое решение требует значительного времени на доработку и адаптацию".

Проблемы производства Су-57

Несмотря на заявления о технологическом превосходстве, Су-57 сталкивается с серьезными трудностями. Прежде всего это ограниченные производственные мощности РФ. За 14 лет с момента первого полета было построено менее 40 самолетов. Это значительно уступает объемам производства китайского J-20 и американского F-35, насчитывающих сотни и тысячи единиц соответственно.

Производство Су-57

Сюда же можно отнести и влияние экономических санкций. Международные ограничения серьезно осложнили производство и экспорт российских самолетов, ограничив доступ к необходимым технологиям.

Кроме того, существуют сомнения относительно эффективности российского истребителя. Западные аналитики ставят под вопрос стелс-способности Су-57, считая их недостаточными для конкуренции с аналогами. Об этом косвенно говорит и то, что самолет практически не участвовал в активных боевых действиях в Украине, ограничиваясь патрулированием в российском воздушном пространстве.

Шестое поколение: реальность или маркетинговый ход?

Авторы материала отметили, что Россия активно пытается продвинуть Су-57 на экспорт. Недавно был объявлен первый заказ от неназванного иностранного покупателя, предположительно Алжира, но конкретных подтверждений этой сделки пока нет.

Российский Су-57 в Китае Фото: Скрин видео

Индия, ранее отказавшаяся участвовать в совместной программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) из-за неудовлетворенности характеристиками Су-57, вновь рассматривается как потенциальный клиент. Россия предлагает Индии выгодные условия, включая снижение цены и оплату в рупиях.

Между тем на фоне отсутствия концептуальных проектов шестого поколения в России заявления о внедрении таких технологий в Су-57 могут быть направлены на укрепление экспортных позиций самолета. Эксперты говорят, что громкие заявления часто используются для привлечения клиентов, но успех зависит от их достоверности и подтверждения реальными результатами.

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