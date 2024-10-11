РФ испытывает проблемы с производством Су-57: сколько истребителей выпустили за 2024 год

В числе основных проблем, с которыми столкнулись российские авиастроители, были отмечены западные санкции, необходимость импортозамещения, а также увеличение стоимости и сложность поставок высокотехнологичных компонентов.

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Производство новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, призванного стать ключевым компонентом Воздушно-космических сил России (ВКС), сталкивается с серьезными трудностями. После последней поставки Су-57 в декабре 2023 года темпы производства резко снизились — с декабря по сентябрь 2024 года российские ВКС РФ получили всего четыре истребителя, что значительно меньше ожиданий и запланированных показателей. Об основных проблемах производства этих машин рассказали обозреватели Bulgarian Military.

В своем материале аналитики выделили три основный момента, повлиявших на темпы производства истребителей Су-57.

Западные санкции. Ограничения, наложенные на Россию, особенно в сфере высокотехнологичных компонентов, серьезно повлияли на авиационную промышленность. Су-57 использует критически важные электронные компоненты, такие как немецкие модули связи MPPU-50. Это оборудование сложно заменить отечественными аналогами, а их приобретение через нелегальные каналы значительно усложняет производственный процесс.

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Необходимость импортозамещения. Россия активно пытается заменить западные технологии отечественными решениями. Однако этот процесс идет медленно, а разрабатываемые прототипы зачастую уступают по качеству западным компонентам. Это приводит к задержкам и снижению надежности поставляемых самолетов.

Увеличение стоимости и сложность поставок. Из-за ограниченного доступа к ключевым компонентам через официальные каналы Россия вынуждена прибегать к посредникам. Это не только увеличивает стоимость каждой единицы Су-57, но и создает неопределенность в сроках поставок.

Ожидания и реальность

Что касается темпов производства, то ситуация сложилась следующим образом. С декабря 2023 года российские ВКС получили всего четыре нового истребителя, что значительно меньше заявленных ранее планов. Для сравнения, в 2022 и 2023 годах Россия поставила на вооружение 4 и 6 истребителей соответственно.

Вместе с тем ожидаемое количество новых самолетов в текущем году составило до 10 единиц, однако на данный момент официально подтверждена поставка лишь одного истребителя Су-57 с начала 2024 года.

В то же время несмотря на все сложности, Россия не объявила о полной приостановке производства Су-57, чтобы не создать репутационные проблемы для правительства. Однако маловероятно, что количество новых самолетов будет увеличиваться быстро, и ближайшие поставки, вероятно, будут крайне ограниченными — возможно, всего несколько единиц в год.

Это ставит под сомнение планы России по расширению своего парка истребителей пятого поколения, что может повлиять на общие стратегические возможности ВКС РФ, подытожили обозреватели.

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Напомним, в ОАК подтвердили развертывание модернизированных истребителей Су-57 в войне против Украины. В числе основных улучшений — усовершенствованная авионика, улучшенные двигатели, а также новые покрытия и материалы для снижения радиолокационной заметности.