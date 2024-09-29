"Интересная утечка" по Су-57: у РФ не хватает рук, чтобы "заметать следы", — Defence Expess

Выяснилось, что Россия не может выпустить даже свой "аналоговнет" без западного оборудования. Кроме того, что враг нашел "лазейку" в санкциях, он вынужден выбирать среди своих многочисленных схем более приоритетные.

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OSINT-исследователи опубликовали информацию о российских закупках для производства истребителей Су-57 в обход санкций Запада. В Defence Expess 29 сентября разобрали эту "интересную утечку".

Сообщалось, что одному из подрядчиков (предприятие "Микроприбор") нужно было приобрести оборудование, чтобы обустроить автоматизированные рабочие места для калибровки и лабораторного испытания приборов МППУ-50 для спутниковой связи и радиолокации. Также речь шла о закупке станка Siemens KLE 360 с программно-числовым управлением, произведенного в Германии. Контракт на такой был заключен уже в июле 2022 года — после начала полномасштабной войны в Украине.

"На первый взгляд, здесь картина и так выглядит в целом понятной — российский ВПК оказался настолько зависимым от поставок от Запада, что это проявляется даже в истории с, казалось бы, малозначимым элементом под "летающий аналоговнет" под обозначением Су-57", — отметили эксперты.

Однако они подчеркнули, что если вчитаться в материалы внимательнее, можно увидеть "еще более интересные пласты в этой картине". В частности, большинство упомянутого оборудования является "товарами двойного назначения", формально доступными на гражданском рынке. Это демонстрирует важную "лазейку", которую до сих пор использует страна-агрессор для производства оружия во время войны.

Кроме того, документы имеют "ретроспективный" характер. То есть они охватывают период в предыдущие два года.

"На первый взгляд, это может выглядеть странно, но этому может быть свое рациональное объяснение — р**исты не имеют достаточно человеческого ресурса, чтобы "заметать следы" по всем сделкам, которые были проведены в обход санкций. Можем также предположить, что в целях "рационализации" россияне могут расставлять приоритеты, по каким схемам и номенклатурам подсанкционного оборудования и ресурсов им нужно в первую очередь "заметать следы", а по каким утечка данных может быть не критичной", — объяснили аналитики.

Напомним, в Institute for Science and International Security сообщили, что Россия расширила производство "Шахедов" и даже перевыполняет свой годовой план.

В росСМИ проинформировали, что РФ спустила на воду фрегат проекта 22350 под названием "Адмирал Исаков". Он является новым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".