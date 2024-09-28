В РФ спустили на воду фрегат "Адмирал Исаков", который является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" (фото)

Корабль из проекта 22350 защищает зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", который может перехватывать как авиационные, так и баллистические цели на расстоянии до 150 км.

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В российском Санкт-Петербурге спустили на воду новый носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" — фрегат проекта 22350 под названием "Адмирал Исаков". Церемония состоялась на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Северная верфь" в пятницу, 27 сентября, сообщают российские СМИ.

Этот фрегат является четвертым кораблем в серии. Первый из них — "Адмирал Горшков" — был принят в состав флота РФ в 2018 году. Фрегаты проекта 22350 являются современными многоцелевыми кораблями российского ВМФ, способными выполнять широкий спектр задач как вблизи побережья, так и в океанах.

"Адмирал Исаков" может нести до 16 крылатых ракет типа "Калибр", "Оникс" или гиперзвуковых "Циркон". Защиту от воздушных угроз обеспечивает зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут" с 32 пусковыми ячейками, который способен перехватывать как авиационные, так и баллистические цели на расстоянии до 150 км, пишет "Милитарный".

Церемония спуска фрегата "Адмирал Исаков"

Артиллерийское вооружение фрегата включает 130-мм артиллерийскую установку А-192М. Рядом с ангаром для вертолетов размещены два боевых модуля ЗАК 3М89 "Палаш" с двумя шестиствольными 30-мм пушками.

Спуск корабля на воду состоялся через 11 лет после его закладки, которая произошла еще в ноябре 2013 года. По первоначальному плану фрегат должен был быть построен еще в 2018 году.

В рамках проекта 22350 планируется построить восемь таких фрегатов. Кроме четырех уже спущенных на воду, еще четыре корабля находятся на разных стадиях строительства на "Северной верфи":

"Адмирал Амелько",

"Адмирал Чичагов",

"Адмирал Юмашев"

"Адмирал Спиридонов".

Ожидается, что новый корабль войдет в состав Тихоокеанского флота примерно в 2027 году после завершения достройки и испытаний.

Напомним, 29 июля в России прошел парад ко дню ВМФ, в котором показали 20 кораблей и катеров, одну подводную лодку и четыре парусных судна. В торжествах приняли участие только два корабля Черноморского флота: корвет "Меркурий" и фрегат "Адмирал Григорович".

22 сентября военный обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что Россия сняла моряков с авианосца "Адмирал Кузнецов", который уже восемь лет не выходил в море. Часть экипажа отправили на войну в Украину.