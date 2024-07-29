Россия провела морской парад ко дню ВМФ без поврежденных кораблей: сколько судов приняли участие

Во время парада в честь ВМС РФ показали только два корабля Черноморского флота: корвет "Меркурий" и фрегат "Адмирал Григорович".

Related video

В воскресенье, 28 июля, в России состоялся парад, посвященный дню военно-морских сил (ВМФ) РФ. В нем приняли участие 20 кораблей и катеров, одна подводная лодка и четыре парусных судна. Однако на морском параде не было ни одного корабля, который, по словам украинских военных, был поврежден или уничтожен в течение последнего года, пишет ВВС.

Во время трансляции показали только два корабля Черноморского флота. Это корвет "Меркурий", который с 2024 года базируется на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат "Адмирал Григорович".

Сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ. Однако ни один из кораблей, которые по заявлениям украинской стороны были повреждены или уничтожены в Черном море за последний год, включая корабли других флотов, не был продемонстрирован.

Правда, на параде в Каспийске был малый ракетный корабль "Великий Устюг", который не относится к Черноморскому флоту. Он считается одним из первых поврежденных кораблей с начала войны и уже появлялся на морских парадах.

Кроме того, в морском параде участвовали несколько кораблей из "дружественных" стран — два китайских судна, одно алжирское и одно индийское в Санкт-Петербурге, а еще два китайских корабля во Владивостоке.

В довоенном 2021 году в параде в Санкт-Петербурге участвовали три иностранных корабля — из Индии, Ирана и Пакистана. Общее количество продемонстрированных кораблей и подводных лодок тогда превысило 50. А в этом году их было 25.

В материале отмечается, что с 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения.

Напомним, 27 июля депутат Госдумы РФ Евгений Федоров признал потерю Россией Черноморского флота. В то же время он убежден, что Москве удастся построить много подводных лодок.

23 июля Военно-морские силы ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны существенно повредили российский паром "Славянин" в порту "Кавказ"