Поражение парома "Славянин" РФ: Плетенчук рассказал об усложнении логистики у россиян

Паром был важным элементом военной логистики россиян. Он обеспечивал группировки в оккупированном Крыму и в южной части Украины, на захваченных территориях.

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ВМС ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны 23 июля в российском порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения парому "Славянин". Он получил несколько прямых попаданий. Паром обеспечивал логистику ВС РФ на юге Украины и в оккупированном Крыму. Об этом в комментарии "Суспільному" сказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Нам известно, видите, что "Славянин" на "Кавказе" как-то не прижился. Потому что были прямые попадания в этот паром. Он железнодорожный, он довольно мощный и он последний. Что касается этого проекта парома — он должен был вмещать 50 условных паромов, то есть, 50 цистерн может перевозить. И он был снят с маршрута международного", — подчеркнул Плетенчук.

По информации спикера ВМС ВСУ, ранее паром курсировал из порта "Кавказ" в Болгарию, но его сняли с маршрута из-за "критичности ситуации".

"Ситуация насколько была критическая, что после потери предыдущих двух паромов россияне были вынуждены снять его с этого маршрута и поставить на "внутренний" маршрут. Точнее, для того, чтобы соединять железную дорогу РФ с Крымской, с нашей оккупированной железной дорогой", — подчеркнул представитель ВМС.

"Славянин" был важным элементом логистики ВС РФ и обеспечивал группировки в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях в южной части Украины.

"Сейчас они будут как-то решать проблему разрыва этой цепочки. Его поражение не случайно. После этого поражения они поняли, что это не шутки. Относительно того, что Украина контролирует огнем Азовское море: это в свое время сказал военнокомандующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", — подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что после поражения парома "Славянин" в Азовском море внезапно "исчезли" все российские военные корабли.

Азовское море вообще лишилось российских военных кораблей. Он напомнил, что похожая ситуация была и после поражения судна "Аскольд". Тогда россияне вывели основные корабли.

Напомним, что 23 июля группировка сил ВМС ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин".

Напомним, что в британской разведке предположили, что паром "Славянин", вероятнее всего, перевозил сжиженный газ. Теперь россиянам придется использовать Крымский мост для транспортировки топлива.

Также сообщалось, что по мнению бывшего начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, именно этим паромом доставляли грузы в оккупированный Крым. Сейчас этот логистический путь прерван.

В Генштабе ВСУ отметили, что "Славянин" — третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.