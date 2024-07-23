"Третий и последний": ВСУ существенно повредили паром оккупантов на Кубани (фото)

"Славянин" получил значительные повреждения. Больше железнодорожных паромов, сообщают в Генштабе ВСУ, в Краснодарском крае у россиян нет.

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Во вторник, 23 июля, группировка сил и средств Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин". Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что поражение плавсредству оккупантов было нанесено в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

Оккупанты, как говорится в сообщении, использовали паром "Славянин" для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

"Славянин" — третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе", — отмечают в Генштабе.

Паром "Славянин" Фото: fleetphoto.ru

"Продолжаем уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Порт "Кавказ"

Порт "Кавказ" является пятым по грузообороту портом Российской Федерации и вторым, после порта Новороссийска, по грузообороту в Черноморско-Азовском бассейне. Также порт является одним из крупнейших пассажирских портов России. В нем принимают железнодорожные паромы, которые курсируют из болгарской Варны.

Напомним, в ночь на 31 мая украинские Силы обороны нанесли точные удары по нефтяным терминалам в Краснодарском крае и поразили паромную переправу, которая использовалась для военной логистики агрессора.

Также Фокус писал о том, как выглядят разрушения на пароме "Авангард" и "Конро Трейдер", которые получили повреждения в результате атаки Сил обороны.