Ураження порому "Славянин" РФ: Плетенчук розповів про ускладнення логістики у росіян

Пором був важливим елементом військової логістики росіян. Він забезпечував угрупування в окупованому Криму та у південній частині України, на захоплених територіях.

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ВМС ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони 23 липня в російському порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень порому "Славянин". Він отримав кілька прямих влучань. Пором забезпечував логістику ЗС РФ на півдні України та в окупованому Криму. Про це в коментарі "Суспільному" сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Нам відомо, бачите, що "Славянин" на "Кавказі" якось не прижився. Тому що були прямі влучання в цей паром. Він залізничний, він доволі потужний і він останній. Що стосується цього проєкту парому — він мав вміщувати 50 умовних паромів, тобто 50 цистерн може перевозити. І його було знято з маршруту міжнародного", — наголосив Плетенчук.

За інформацією речника ВМС ЗСУ, раніше пором курсував з порту "Кавказ" до Болгарії, але його зняли з маршруту через "критичність ситуації".

"Ситуація наскільки була критична, що після втрати попередніх двох паромів росіяни були вимушені зняти його з цього маршруту і поставити на "внутрішній" маршрут. Точніше, для того, щоб з'єднувати залізницю РФ з Кримською, з нашою окупованою залізницею", — наголосив речник ВМС.

"Славянин" був важливим елементом логістики ЗС РФ і забезпечував угрупування в окупованому Криму та на окупованих територіях у південній частині України.

"Зараз вони будуть якось розв'язувати проблему розірвання цього ланцюжка. Його ураження не випадкове. Після цього ураження вони зрозуміли, що це не жарти. Щодо того, що Україна контролює вогнем Азовське море: це свого часу сказав військовокомандувач ВМС України, проте не повірили в це росіяни. Але після цього удару зрозуміли, що це так і є", — підкреслив Плетенчук.

Він додав, що після ураження порома "Славянин" в Азовському морі раптово "зникли" всі російські військові кораблі.

Азовське море взагалі позбавилося російських військових кораблів. Він нагадав, що схожа ситуація була і після ураження судна "Аскольд". Тоді росіяни вивели основні кораблі.

Нагадаємо, що 23 липня угруповання сил ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень російському порому "Славянин".

Нагадаємо, що в британській розвідці припустили, що пором "Славянин", найімовірніше, перевозив скраплений газ. Тепер росіянам доведеться використовувати Кримський міст для транспортування палива.

Також повідомлялося, що на думку колишнього начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, саме цим поромом доправляли вантажі в окупований Крим. Зараз цей логістичний шлях перервано.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що "Славянин" — третій і останній залізничний паром, який РФ мала у зазначеному регіоні.