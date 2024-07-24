Удар по порту "Кавказ": ЗСУ вразили пором "Славянин", чому це важливо, — експерт

На думку колишнього начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, саме цим поромом доправляли вантажі в окупований Крим і для ЗС РФ. Зараз цей логістичний шлях перервано.

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23 липня угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України разом із підрозділами інших складових Сил оборони суттєво пошкодили російський пором "Славянин" в порту "Кавказ" у Керченській протоці. Ураження цього судна вплине на військову логістику російських окупантів. Про це в ефірі "Телемарафону" розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. За його словами, це має досить важливе значення для логістичного забезпечення частин на території тимчасово окупованого Криму.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Важливо, що "Славянин" — третій і останній залізничний паром, який Росія мала на Кубані.

Пожежа в порту "Кавказ"

Романенко підтвердив, що цим поромом перевозили вантажі до окупованого Криму. Нині у порту "Кавказ", який розташований на косі Чушка між російською територією та територією окупованого Криму, подібних важких поромів не лишилось, а це означає, що доправляти вантажі на півострів (і не тільки) буде нелегко.

"Це означає, якщо на північ подивитися на мапі, забезпечення частин збройних сил РФ на південному фронті ведення війни. Враховуючи те, що попередньо було завдано ударів по іншим поромним суднам, їх було три, вони фактично не боєздатні, там залишалось тільки це. Бойове ураження приводить до того, що функціонувати ця переправа не буде. Це означає переривання цього логістичного шляху", — заявив Романенко.

Порт "Кавказ" Фото: РИА Новости

За його словами, Кримський міст, який побудувала РФ, функціонує не на повну силу і ураження порома "Славянин" знижує можливості забезпечення ворожих військ та потенціал ведення бойових дій.

"Це суттєво, з урахуванням того, яка ситуація у нас на східному та південному фронтах", — зауважив генерал-лейтенант.

За його словами, ця поромна переправа мала велике навантаження, поки росіяни будували незаконний Кримський міст. Романенко констатував, що Україна продовжує реалізацію стратегії ізоляції російської інфраструктури на півострові Крим. Мова йде про витіснення Чорноморського флоту та удари по військовим частинам і засобам протиповітряної оборони.

"Надалі це дасть змогу українським штурмовим і бомбардувальним літакам працювати більш ефективно. Зокрема враховуючи очікування літаків F-16", — додав Романенко.

Удар по порту "Кавказ": що відомо

Із самого ранку жителі окупованої Керчі повідомляли про вибухи. Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв опублікував пост, в якому підтвердив, що було завдано удару по порту "Кавказ" на косі Чушка. Подробиць було небагато, але він підтвердив, що пором пошкоджений.

"Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ". Нині на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози розповсюдження вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий", — написав губернатор.

Пост губернатора Краснодарського краю Фото: Скриншот

Потім і у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку. Військові зауважили, що це був останній залізничний пором росіян на Кубані.