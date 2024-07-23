Вибухи в Керчі та Джанкої: ЗС РФ намагалися збити БпЛА, працювала ППО (фото)

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, росіяни запустили ракети в бік Кубані під час спроби відбити атаку дронів. Раніше Міноборони РФ звітувало про нібито перехоплення всіх БПЛА.

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В окупованій Керчі було чути вибухи. Місцева влада повідомила, що відбивала атаку безпілотників, однак з'явилася інформація, що російське ППО стріляло в бік Кубані. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"РосПВО стріляла в Керчі з гори Мітрідат у бік Кубані, повідомляють підписники. Кубань напала на Крим?", — ідеться в повідомленні. Також зазначається, що вибухи було чути в Джанкої.

Повідомлення в місцевих пабліках Фото: Скриншот

Рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито, як написано в місцевих пабліках, було відновлено о восьмій ранку, а тривога пролунала, коли в Керчі вже чули вибухи.

Повідомлення в місцевих пабліках Фото: Скриншот

Трохи пізніше на Telegram-каналі "Кримський вітер" з'явилося повідомлення про "приліт" у порт Кавказ. За поки непідтвердженим повідомленням вибухнув залізничний пором. Порт Кавказ — п'ятий за вантажообігом порт Російської Федерації і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні.

Порт Кавказ у Краснодарському краї Фото: Скриншот

Розташовується на косі Чушка в Керченській протоці, територіально належить до Краснодарського краю.

Нічна атака на Крим

"Засоби ППО збили за ніч 25 українських безпілотників, із них 21 над Кримом і акваторією Чорного моря, повідомили в МО РФ", — повідомила окупаційна влада.

А так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що "у Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БпЛА. За попередньою інформацією в районі Північної сторони і Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників".

Пост Развожаєва Фото: Скриншот

За його словами, уламки дронів впали на житлові будинки в передмісті, але об'єкти в Севастополі "не постраждали".

ППО на горі Мітридат

Гора Мітридат — одна з найвідоміших гірських вершин Криму. Розташована в центрі Керчі і є його головною визначною пам'яткою. На вершині розташовані руїни давньогрецького міста Пантикапея, Меморіал військової слави, а також оглядовий майданчик із видом на Керченську протоку. Віднедавна там встановлено російські системи ППО.

Гора Мітридат у Керчі Фото: Соцмережi

Вид з гори Мітридат на Керч Фото: Соцмережi

Нагадаємо, раніше в ГУР розповідали, чи можуть морські безпілотники Magura V5 знищити Кримський міст. Гіпотетично, це можливо, зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін, але Сили оборони України навряд чи будуть використовувати тільки один вид зброї. За його словами, це буде щось більш глобальне із застосуванням різних засобів ураження.