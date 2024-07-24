Удар по порту "Кавказ": ВСУ поразили паром "Славянин", почему это важно, — эксперт

По мнению бывшего начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, именно этим паромом доставляли грузы в оккупированный Крым и для ВС РФ. Сейчас этот логистический путь прерван.

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23 июля группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны в существенно повредили российский паром "Славянин" в порту "Кавказ" в Керченском проливе. Поражение этого судна повлияет на военную логистику российских оккупантов. Об этом в эфире "Телемарафона" рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По его словам, это имеет достаточно важное значение для логистического обеспечения частей на территории временно оккупированного Крыма.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. Важно, что "Славянин" — третий и последний железнодорожный паром, который Россия имела на Кубани.

Пожар в порту "Кавказ"

Романенко подтвердил, что этим паромом перевозили грузы в оккупированный Крым. И сейчас в порту "Кавказ", который расположен на косе Чушка между российской территорией и территорией оккупированного Крыма, подобных тяжелых паромов не осталось, а это значит, что доставлять грузы на полуостров (и не только) будет нелегко.

"Это означает, если на север посмотреть на карте, обеспечение частей вооруженных сил РФ на южном фронте ведения войны. Учитывая то, что предварительно были нанесены удары по другим паромным судам, их было три, они фактически не боеспособны, там оставалось только это. Боевое поражение приводит к тому, что функционировать эта переправа не будет. Это означает прерывание этого логистического пути", — заявил Романенко.

Порт "Кавказ" Фото: РИА Новости

По его словам, Крымский мост, который построила РФ, функционирует не в полную силу, и поражение парома "Славянин" снижает возможности обеспечения вражеских войск и потенциал ведения боевых действий.

"Это существенно, с учетом того, какая ситуация у нас на восточном и южном фронтах", — отметил генерал-лейтенант.

По его словам, эта паромная переправа имела большую нагрузку, пока россияне строили незаконный Крымский мост. Романенко констатировал, что Украина продолжает реализацию стратегии изоляции российской инфраструктуры на полуострове Крым. Речь идет о вытеснении Черноморского флота и ударах по воинским частям и средствам противовоздушной обороны.

"В дальнейшем это позволит украинским штурмовым и бомбардировочным самолетам работать более эффективно. В том числе учитывая ожидания самолетов F-16", — добавил Романенко.

Удар по порту "Кавказ": что известно

С самого утра жители оккупированной Керчи сообщали о взрывах. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал пост в котором подтвердил, что был нанесен удар по порту "Кавказ" на косе Чушка. Подробностей было немного, но он подтвердил, что паром поврежден.

"Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", — написал губернатор.

Пост губернатора Краснодарского края Фото: Скриншот

Затем и в Генштабе ВСУ подтвердили атаку. Военные подчеркнули, что это был последний железнодорожный паром россиян на Кубани.