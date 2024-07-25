"Удар по порому "Славянин" у порту "Кавказ": британська розвідка проаналізувала наслідки

Пором "Славянин", найімовірніше, перевозив скраплений газ. Тепер росіянам доведеться використовувати Кримський міст для транспортування палива.

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Після удару по залізничному порому "Славянин" у порту "Кавказ" в Краснодарському краї, Росія буде вимушена переміщувати потяги з паливом через Керченський міст. А цього, як зазначають у британській розвідці, Москва намагається уникати ще з моменту першої атаки на споруду у жовтні 2022 року.

"Після успішних українських ракетних ударів, які 29 травня 2024 року пошкодили два інші рейкові пороми, "Славянин" був знову введений в експлуатацію як єдиний рейковий пором типу RO-RO", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці вважають, що пором "Славянин", найімовірніше, перевозив скраплений газ клієнтам у Чорному морі.

У відомстві зазначили, що виведення з експлуатації поромів такого типу призводить до збільшення витрат та зменшує гнучкість РФ у перевезенні палива, боєприпасів і обладнання через Керченську протоку. Росії доведеться використовувати для цих цілей Кримський міст, чого вона намагається уникати майже два роки.

Нагадаємо, на думку колишнього начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, саме цим поромом доправляли вантажі в окупований Крим і для ЗС РФ. Зараз цей логістичний шлях перервано.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що "Славянин" — третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні.