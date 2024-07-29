Росія провела морський парад до дня ВМФ без пошкоджених кораблів: скільки суден взяли участь

Під час параду на честь ВМС РФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту: корвет "Меркурий" та фрегат "Адмирал Григорович".

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У неділю, 28 липня, у Росії відбувся парад, присвячений дню військово-морських сил (ВМФ) РФ. У ньому взяли участь 20 кораблів і катерів, один підводний човен і чотири вітрильні судна. Однак на морському параді не було жодного корабля, який, за словами українських військових, був пошкоджений чи знищений протягом останнього року, пише ВВС.

Під час трансляції показали лише два кораблі Чорноморського флоту. Це корвет "Меркурий", що з 2024 року базується на російській військовій базі в сирійському Тартусі, та фрегат "Адмирал Григорович".

Сам Чорноморський флот згадувався двічі під час доповідей командувачів флотів головнокомандувачу ВМФ. Проте жоден з кораблів, які за заявами української сторони були пошкоджені або знищені в Чорному морі за останній рік, включно з суднами інших флотів, не було продемонстровано.

Щоправда, на параді в Каспійську був малий ракетний корабель "Великий Устюг", який не належить до Чорноморського флоту. Він вважається одним з перших пошкоджених кораблів із початку війни та вже з'являвся на морських парадах.

Крім того, у морському параді брали участь кілька кораблів із "дружніх" країн — два китайські судна, одне алжирське і одне індійське у Санкт-Петербурзі, а ще два китайські кораблі у Владивостоці.

У довоєнному 2021 році у параді в Санкт-Петербурзі брали участь три іноземні судна — з Індії, Ірану та Пакистану. Загальна кількість продемонстрованих кораблів та підводних човнів тоді перевищила 50. А цього року їх було 25.

У матеріалі зазначається, що з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення.

Нагадаємо, 27 липня депутат Держдуми РФ Євгеній Федоров визнав втрату Росією Чорноморського флоту. Водночас він переконаний, що Москві вдасться побудувати багато підводних човнів.

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