РФ має проблеми з виробництвом Су-57: скільки винищувачів випустили за 2024 рік

Серед основних проблем, з якими зіткнулися російські авіабудівники, було відзначено західні санкції, необхідність імпортозаміщення, а також збільшення вартості та складність постачань високотехнологічних компонентів.

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Виробництво новітнього російського винищувача п'ятого покоління Су-57, покликаного стати ключовим компонентом Повітряно-космічних сил Росії (ПКС), натрапило на серйозні труднощі. Після останнього постачання Су-57 у грудні 2023 року темпи виробництва різко знизилися — з грудня до вересня 2024 року російські ПКС РФ отримали лише чотири винищувачі, що значно менше за очікування і заплановані показники. Про основні проблеми виробництва цих машин розповіли оглядачі Bulgarian Military.

У своєму матеріалі аналітики виділили три основні моменти, що вплинули на темпи виробництва винищувачів Су-57.

Західні санкції. Обмеження, накладені на Росію, особливо у сфері високотехнологічних компонентів, серйозно вплинули на авіаційну промисловість. Су-57 використовує критично важливі електронні компоненти, такі як німецькі модулі зв'язку MPPU-50. Це обладнання складно замінити вітчизняними аналогами, а їх придбання через нелегальні канали значно ускладнює виробничий процес.

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В обхід санкцій: Росія закуповує західні деталі для виробництва винищувача Су-57 (фото)

Необхідність імпортозаміщення. Росія активно намагається замінити західні технології вітчизняними рішеннями. Однак цей процес іде повільно, а розроблювані прототипи часто поступаються за якістю західним компонентам. Це призводить до затримок і зниження надійності літаків, що постачаються.

Збільшення вартості та складність постачань. Через обмежений доступ до ключових компонентів через офіційні канали Росія змушена вдаватися до посередників. Це не тільки збільшує вартість кожної одиниці Су-57, а й створює невизначеність у термінах поставок.

Очікування та реальність

Щодо темпів виробництва, то ситуація склалася так. З грудня 2023 року російські ПКС отримали лише чотири нові винищувачі, що значно менше від заявлених раніше планів. Для порівняння, у 2022 і 2023 роках Росія поставила на озброєння 4 і 6 винищувачів відповідно.

Водночас очікувана кількість нових літаків у поточному році становила до 10 одиниць, проте наразі офіційно підтверджено постачання лише одного винищувача Су-57 з початку 2024 року.

Водночас, попри всі складнощі, Росія не оголосила про повне припинення виробництва Су-57, щоб не створити репутаційні проблеми для уряду. Однак малоймовірно, що кількість нових літаків буде збільшуватися швидко, і найближчі поставки, ймовірно, будуть вкрай обмеженими — можливо, всього кілька одиниць на рік.

Це ставить під сумнів плани Росії щодо розширення свого парку винищувачів п'ятого покоління, що може вплинути на загальні стратегічні можливості ПКС РФ, підсумували оглядачі.

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"Цікавий витік" щодо Су-57: у РФ не вистачає рук, щоб "замітати сліди", — Defence Expess

Нагадаємо, в ОАК підтвердили розгортання модернізованих винищувачів Су-57 у війні проти України. Серед основних поліпшень — вдосконалена авіоніка, поліпшені двигуни, а також нові покриття і матеріали для зниження радіолокаційної помітності.