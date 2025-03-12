Розпорошуються на кілька завдань: з якими складнощами зіткнулися українські F-16

Західні аналітики припустили, що українське командування зробило ставку не на повітряні дуелі з винищувачами ВКС РФ, а на точкове застосування авіації. У таких умовах F-16 доводиться виконувати багатовекторні завдання за обмеженого парку літаків.

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Колишній прес-секретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що поставлені Києву F-16 не зможуть ефективно протистояти російським Су-35 у повітряному бою. Його висловлювання викликали дискусію про бойові можливості винищувачів, що надійшли від західних партнерів, а оглядачі Bulgarian Military відзначили складнощі, з якими зіткнулися F-16 під час виконання бойових завдань в Україні.

Коментуючи слова Ігната, аналітики пишуть, що український парк винищувачів F-16, отриманих від країн НАТО, справді "недостатньо новий для протистояння віч-на-віч у повітряних боях із СУ-35". Більшість із літаків — це застарілі модифікації F-16A/B і ранні версії C/D, розроблені в 1980-х і модернізовані в 1990-х роках. Вони оснащені РЛС APG-66 і APG-68, які поступаються російському "Ирбис-Е" Су-35 за дальністю і можливостями захоплення цілей.

Озброєння F-16 для повітряних дуелей включає ракети AIM-9 Sidewinder і AIM-120 AMRAAM, але, ймовірно, це ранні версії, які поступаються російським Р-77 за дальністю. А без сучасних боєприпасів і РЛС з активною фазованою решіткою (АФАР) ці літаки зазнають труднощів у боротьбі з Су-35, що володіють просунутими засобами радіоелектронної боротьби та надманевреністю.

Які завдання виконують F-16

Аналітики підкреслюють, що Україна використовує F-16 насамперед для оборонних завдань — перехоплення російських крилатих ракет і дронів, а не для повітряних боїв. Відомий випадок, коли український льотчик збив шість російських ракет в одному вильоті, але прямих зіткнень із Су-35 Україна уникає. Тому F-16 експлуатуються обережно через їхню обмежену кількість і небезпеку знищення більш сучасними російськими винищувачами.

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У цьому криється головна складність, оскільки українські F-16 виконують безліч завдань, включно з повітряною обороною, наземною підтримкою і періодичними ударами, водночас не маючи достатньої кількості машин або устаткування, щоб досягти успіху в будь-якій одній галузі.

Крім цього, ймовірно, стратегія Києва полягає в збереженні винищувачів для точкових місій, а не в прямому протистоянні з Су-35, які мають технологічну і чисельну перевагу. Така тактика України орієнтована на виживання, а не на домінування в повітрі. Але навіть якщо Україна отримає більше F-16, підсумували оглядачі, вони не стануть вирішальним фактором у війні, оскільки російська авіація перевершує їх як за якістю, так і за кількістю.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з труднощами в обслуговуванні своїх винищувачів F-16, якщо США продовжать обмежувати військову підтримку. На думку експертів, уже зараз під загрозою опинилося оновлення програмного забезпечення контейнера радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131.