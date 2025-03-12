Распыляются на несколько задач: с какими сложностями столкнулись украинские F-16

Западные аналитики предположили, что украинское командование сделало ставку не на воздушные дуэли с истребителями ВКС РФ, а на точечное применение авиации. В таких условиях F-16 приходится выполнять многовекторные задачи при ограниченном парке самолетов.

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Бывший пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что поставленные Киеву F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35 в воздушном бою. Его высказывания вызвали дискуссию о боевых возможностях истребителей, поступивших от западных партнеров, а обозреватели Bulgarian Military отметили сложности, с которыми столкнулись F-16 при выполнении боевых задач в Украине.

Комментируя слова Игната аналитики пишут, что украинский парк истребителей F-16, полученных от стран НАТО, действительно "недостаточно новый для противостояния один на один в воздушных боях с СУ-35". Большинство из самолетов – это устаревшие модификации F-16A/B и ранние версии C/D, разработанные в 1980-х и модернизированные в 1990-х годах. Они оснащены РЛС APG-66 и APG-68, уступающими российскому "Ирбис-Э" Су-35 по дальности и возможностям захвата целей.

Вооружение F-16 для воздушных дуэлей включает ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM, но, вероятно, это ранние версии, уступающие российским Р-77 по дальности. А без современных боеприпасов и РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР) эти самолеты испытывают трудности в борьбе с Су-35, обладающими продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы и сверхманевренностью.

Какие задачи выполняют F-16

Аналитики подчеркивают, что Украина использует F-16 в первую очередь для оборонительных задач – перехвата российских крылатых ракет и дронов, а не для воздушных боев. Известен случай, когда украинский летчик сбил шесть российских ракет в одном вылете, но прямые столкновения с Су-35 Украина избегает. Поэтому F-16 эксплуатируются осторожно из-за их ограниченного числа и опасности уничтожения более современными российскими истребителями.

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В этом кроется главная сложность, так как украинские F-16 выполняют множество задач, включая воздушную оборону, наземную поддержку и периодические удары, при этом не имея достаточного количества машин или оборудования, чтобы преуспеть в какой-либо одной области.

Помимо этого, вероятно, стратегия Киева заключается в сохранении истребителей для точечных миссий, а не в прямом противостоянии с Су-35, которые обладают технологическим и численным преимуществом. Такая тактика Украины ориентирована на выживание, а не на доминирование в воздухе. Но даже если Украина получит больше F-16, подытожили обозреватели, они не станут решающим фактором в войне, поскольку российская авиация превосходит их как по качеству, так и по количеству.

Напомним, Украина может столкнуться с трудностями в обслуживании своих истребителей F-16, если США продолжат ограничивать военную поддержку. По мнению экспертов, уже сейчас под угрозой оказалось обновление программного обеспечения контейнера радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131.