"Недостаточно новые": Игнат объяснил, почему украинские F-16 не способны вступать в бой с Су-35 (видео)

Начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат отмечает, что украинские F-16 не могут безопасно достать СУ-35. Для этого нужны воздушные радары, соответствующие бортовые РЛС и дальнобойные ракеты.

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Американские истребители F-16, переданные Украине партнерами, не могут эффективно противодействовать российским СУ-35 в воздухе. Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал во время дискуссии на "Defence Talks: Небо без КАБов" 11 марта.

Начальник управления коммуникаций ВС ВСУ рассказал о возможностях F-16 на вооружении украинской армии.

По словам Юрия Игната, те самолеты F-16, которые украинская армия имеет от партнеров, недостаточно новые для противостояния один на один в воздушных боях с СУ-35.

"Мы не раз доносили и в наших медиа, на наших медиаплощадках, интервью с пилотами, что нужен комплексный подход", — отметил он.

Игнат объяснил, что СУ-35 на вооружении российской армии — относительно новый самолет, и для боя с ним необходим комплекс: наземные системы противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и другие средства.

"Было бы идеально, если бы у нас был воздушный радар, который нам уже обещала одна из стран. Ну и также бортовые радиолокационные станции наших самолетов и средства поражения, то есть ракеты класса "воздух — воздух", должны быть такими, что могут достать российский самолет быстрее, уничтожить его в воздухе, и соответственно он не будет залетать на ту территорию, откуда запускает те же управляемые авиабомбы", — пояснил начальник управления коммуникаций ВС.

Напомним, 11 марта СМИ писали об оценках экспертов относительно того, сколько истребители F-16 на вооружении украинской армии будут летать без поддержки США. Специалисты предупреждают, что кроме проблем с техобслуживанием трудности могут возникнуть из-за недостатка ракет "воздух-воздух" и боеприпасов для ударов по наземным целям.

9 марта СМИ сообщали, США приостановили поддержку обслуживания самолетов F-16 в Украине. В частности украинские воздушные силы потеряли возможность пользоваться средствами создания радиолокационных помех AN/ALQ-131, которые защищали истребители от отслеживания врагом.