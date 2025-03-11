"Недостатньо нові": Ігнат пояснив, чому українські F-16 не здатні вступати у бій з Су-35 (відео)

Начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначає, що українські F-16 не можуть безпечно дістати СУ-35. Для цього потрібні повітряні радари, відповідні бортові РЛС і далекобійні ракети.

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Американські винищувачі F-16, передані Україні партнерами, не можуть ефективно протидіяти російським СУ-35 в повітрі. Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав під час дискусії на "Defence Talks: Небо без КАБів" 11 березня.

Начальник управління комунікацій ПС ЗСУ розповів про можливості F-16 на озброєнні української армії.

За словами Юрія Ігната, ті літаки F-16, які українська армія має від партнерів, недостатньо нові для протистояння один на один у повітряних боях із СУ-35.

"Ми не раз доносили і в наших медіа, на наших медіамайданчиках, інтерв'ю з пілотами, що потрібен комплексний підхід", — зазначив він.

Ігнат зауважив, що СУ-35 на озброєнні російської армії — відносно новий літак, і для бою з ним необхідний комплекс: наземні системи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби тощо.

"Було б ідеально, якби у нас був повітряний радар, який нам уже обіцяла одна з країн. Ну і також бортові радіолокаційні станції наших літаків і засоби ураження, тобто ракети класу "повітря — повітря", мають бути такими, що можуть дістати російський літак швидше, знищити його в повітрі, і відповідно він не буде залітати на ту територію, звідки запускає ті самі керовані авіабомби", — пояснив начальник управління комунікацій ПС.

Нагадаємо, 11 березня ЗМІ писали про оцінки експертів щодо того, скільки винищувачі F-16 на озброєнні української армії літатимуть без підтримки США. Фахівці попереджають, що окрім проблем із техобслуговавунням труднощі можуть виникнути через нестачу ракет "повітря-повітря" і боєприпасів для ударів по наземних цілях.

9 березня ЗМІ повідомляли, США призупинили підтримку обслуговування літаків F-16 в Україні. Зокрема українські повітряні сили втратили можливість користуватися засобами створення радіолокаційних перешкод AN/ALQ-131, що захищали винищувачі від відслідковування ворогом.