"Благодарность народу США": пилот F-16 впервые показал вид из кабины во время полета над Украиной (видео)

Журналисты издания "Милитарный" предполагают, что самолет был на боевом дежурстве. Под его крыльями заметили четыре ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9L/M Sidewinder.

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Пилот Вооруженных сил Украины впервые показал вид из кабины истребителя F-16 во время полета над украинскими землями. Видео опубликовал 4 марта руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Украинский пилот F-16 благодарит народ Соединенных Штатов Америки за военную помощь Украине и возможность защищать украинский народ от агрессии России!" — подписал видео Юрий Игнат.

На кадрах летчик держит в руках лист со словами благодарности американскому народу за поддержку Украины.

Видео также распространила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, отметив, что оно было записано вечером 4 марта 2025 года.

Предположительно, самолет находился на боевом дежурстве и был вооружен четырьмя ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9L/M Sidewinder американского производства, пишет издание "Милитарный".

Журналисты отмечают, что это ракеты ближнего радиуса действия, имеющие тепловое наведение и используемые для сбивания крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, которыми Россия массово обстреливает Украину.

В октябре 2024 года стало известно, что Воздушные силы ВСУ используют новейшую версию — ракеты AIM-9X Block II Sidewinder, которые значительно усилили возможности американских истребителей F-16 в российско-украинской войне, добавляют аналитики.

Напомним, 28 февраля руководитель управления коммуникаций командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинский пилот установил "абсолютный рекорд" на F-16. Летчик ВСУ впервые в мире сбил 6 ракет, использовав авиационную пушку.

Также 28 февраля СМИ писали, что F-16 на вооружении украинских Воздушных сил имеют спецсредства защиты от российских радаров ПВО.