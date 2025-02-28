"Продолжает дело" Moonfish: как летчик ВСУ установил "абсолютный рекорд" на F-16 (видео)

Украинский пилот, позывной которого не раскрывают, первым в мире сбил шесть ракет, использовав авиационную пушку. Он был отведен в другой район, когда попросил разрешения повторить то, что удавалось только трагически погибшему Moonfish.

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Потеря выдающегося украинского летчика с позывным Moonfish Алексея Меся стала "очень сильным ударом" для Воздушных сил. Об этом в интервью "Радио Свобода" 28 февраля заявил руководитель управления коммуникаций командования Юрий Игнат.

Про F-16 и летчика-рекордсмена — с 43:26

"Его дело продолжает другой пилот, позывной которого, к сожалению, мы не можем называть сейчас. На все свое время", — сообщил он.

Украинский летчик, имя которого пока неизвестно, уничтожил сразу 6 крылатых ракет накануне Нового года с самолета F-16.

"Это — абсолютный рекорд. Ни один пилот в мире на F-16 не сбивал крылатые ракеты из авиационной пушки, да еще и в количестве 6 штук", — подчеркнул Игнат.

Четыре ракеты были уничтожены с помощью авиационных ракет. Еще две, уже не имея ни одного боекомплекта из ракет, защитник неба поразил из пушки.

"Услышав то, что летят еще цели (его отвели в другой район, и он услышал, что летят еще ракеты с этого направления), он попросил разрешения и принял решение попробовать сделать то, что делал Moonfish. То есть сбить авиационной пушкой, которая есть на F-16, крылатую ракету. И он это сделал", — рассказал руководитель управления коммуникаций.

Уже на земле выяснилось, что летчику удалось уничтожить несколькими очередями сразу две ракеты. По словам Игната, эта новость "разлетелась" на Западе.

Он пояснил, что хоть Украина получает от партнеров не самые новые модификации истребителей, но они — лучше того, что уже есть на вооружении. Возможности F-16 шире, это — самолет, о котором мечтал Moonfish. Точное количество таких птичек военный не раскрыл, но уточнил, что речь идет о "десятках".

Он вспомнил, как в начале полномасштабной войны, когда российские самолеты залетали наносить удары, не было чем помочь. Руководству Воздушных сил было трудно наблюдать за ситуацией в небе, которую фиксировали системы. Сегодня же картина другая, уже летят не 12 российских самолетов, а украинских — на удар на восток.

"Пилоты, вся Украина дождались, что в конце концов мы тоже их бьем. Бьем их сильно", — добавил Игнат.

Напомним, руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, бойцов каких специальностей запретили переводить в пехоту. Он рассказал, что часть военных вернули в ВС приказом командующего.

Украинские защитники начали бить по ВС РФ вдоль линии фронта с помощью легких БПЛА, переоборудованных в бомбардировщики. Эти дроны низко летают, чем создают сложности для радаров и систем ПВО.