"Продовжує справу" Moonfish: як льотчик ЗСУ встановив "абсолютний рекорд" на F-16 (відео)

Український пілот, позивний якого не розкривають, першим у світі збив шість ракет, використавши авіаційну гармату. Він був відведений в інший район, коли попросив дозволу повторити те, що вдавалось лише трагічно загиблому Moonfish.

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Втрата видатного українського льотчика з позивним Moonfish Олексія Меся стала "дуже сильним ударом" для Повітряних сил. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" 28 лютого заявив керівник управління комунікацій командування Юрій Ігнат.

Про F-16 і льотчика-рекордсмена — з 43:26

"Його справу продовжує інший пілот, позивний якого, на жаль, ми не можемо називати зараз. На все свій час", — повідомив він.

Український льотчик, ім’я якого поки невідоме, знищив одразу 6 крилатих ракет напередодні Нового року з літака F-16.

"Це — абсолютний рекорд. Жоден пілот у світі на F-16 не збивав крилаті ракети з авіаційної гармати, та ще й у кількості 6 штук", — підкреслив Ігнат.

Чотири ракети були знищені за допомогою авіаційних ракет. Ще дві, вже не маючи жодного боєкомплекту з ракет, захисник неба уразив з гармати.

"Почувши те, що летять ще цілі (його відвели в інший район, і він почув, що летять ще ракети з цього напрямку), він попросив дозволу й ухвалив рішення спробувати зробити те, що робив Moonfish. Тобто збити авіаційною гарматою, яка є на F-16, крилату ракету. І він це зробив", — розповів керівник управління комунікацій.

Вже на землі з’ясувалося, що льотчику вдалося знищити кількома чергами одразу дві ракети. Зі слів Ігната, ця новина "розлетілася" на Заході.

Він пояснив, що хоч Україна отримує від партнерів не найновіші модифікації винищувачів, але вони — кращі за те, що вже є на озброєнні. Можливості F-16 ширші, це — літак, про який мріяв Moonfish. Точну кількість таких пташок військовий не розкрив, але уточнив, що йдеться про "десятки".

Він згадав, як на початку повномасштабної війни, коли російські літаки залітали завдавати ударів, не було чим допомогти. Керівництву Повітряних сил було важко спостерігати за ситуацією у небі, яку фіксували системи. Сьогодні ж картина інша, вже летять не 12 російських літаків, а українських — на удар на схід.

"Пілоти, вся Україна дочекались, що зрештою ми теж їх б’ємо. Б’ємо їх сильно", — додав Ігнат.

Нагадаємо, керівник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, бійців яких спеціальностей заборонили переводити у піхоту. Він розповів, що частину військових повернули у ПС наказом командувача.

Українські захисники почали бити по ЗС РФ вздовж лінії фронту за допомогою легких БПЛА, переобладнаних на бомбардувальники. Ці дрони низько літають, чим створюють складнощі для радарів і систем ППО.