У ЗМІ з посиланням на джерела проінформували, що катастрофа сталась в результаті "дружнього вогню". Ймовірно, трагедії можна було б запобігти, якби адміністрація Байдена не проявляла таку обережність.

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26 серпня у небі над Україною загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish", який відбивав обстріл ЗС РФ. Він керував американським винищувачем F-16. 14 лютого у The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомили, що причиною катастрофи став "дружній вогонь", але цьому могли запобігти США.

Активістка й співзасновниця Міжнародного центру української перемоги Дарина Каленюк повідомила, що перед загибеллю пілот збив дві крилаті ракети та БПЛА. Однак потім, з її слів, літак вибухнув у повітрі.

Україна офіційно не повідомляла причину авіакатастрофи, триває розслідування. Однак неназваний депутат і інші джерела проінформували, що йдеться про "дружній вогонь".

У ЗМІ зауважили, що адміністрація Джо Байдена, поставивши Україні F-16, приховала ключову технологію для того, щоб наземна ППО відрізняла своїх від ворогів.

Виявляється, США та їхні європейські союзники використовують мережу, яка називається Link 16. Вона дозволяє бачити у реальному часі усіх учасників — літаки, наземні підрозділи, засоби ППО, командування тощо. Це робить операції безпечнішими для союзників і в той самий час смертоноснішими для противників.

Окрім того, Link 16 знижує ризики для пілотів, які летять під шквалом ракет і безпілотників, адже їхні наземні побратими чітко фіксують геолокацію бортів. Каленюк стверджує, що коли винищувачі F-16 і комплекси Patriot прибули в Україну, вони не були обладнані для використання цієї системи. Це також підтвердили ексміністр оборони (2019-2020) Андрій Загороднюк й інші анонімні джерела.

Джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило, що речові докази свідчать про катастрофу через збиття винищувача ракетою. Нардепка Мар’яна Безугла заявляла, шо літак збили з системи ППО Patriot. Після її заяви без пояснення причин був звільнений командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Каленюк пояснила, що Patriot для України були позбавлені Link 16, бо на Заході не передбачали, що згодом відправлятимуть і F-16. Однак коли відповідне рішення вже було ухвалене, "це не було виправлено". За даними джерел, нині проблему намагаються усунути, але деталі невідомі.

У Держдепі США відмовились коментувати ситуацію, а у Пентагоні з такими питаннями скерували до уряду України. У виданні підкреслили, що ненадання Вашингтоном "настільки життєво важливого і чутливого інструменту" як Link 16 свідчить про політику адміністрації Байдена.

"Росія стримувала США від сміливої ​​підтримки України, змушуючи їх боятися відповіді Москви на передбачувану ескалацію. У результаті США не поспішали надавати зброю, можливості та дозволи. Це зробило потужну зброю менш потужною, змусило українців використовувати дефіцитну західну зброю менш ефективно, коштувало життя українцям і змарнувало можливості відкинути росіян назад на поле бою", — зазначається у статті.

Генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав повідомив, що українських пілотів "навмисно повільно навчали", бо не побоювались впливу на війну. Водночас чиновниця Міноборони Юлія Марушевська повідомила, що Україна продовжує "благати" США про більше місць для підготовки льотчиків.

Марушевська припустила, що у день своєї загибелі Месь відчуває себе успішним у небі та був задоволений своєю роботою. З її слів, видатний льотчик був перфекціоністом. Смерть такого професіонала як він — велика втрата для війська. Під час війни на підготовку пілота-винищувача йде 3-4 роки, перехід з МіГ-29 на F-16 вимагає більшої спеціалізації.

Помилка може коштувати життя, тож льотчикам важливо розуміти професійний жаргон та англійську для спілкування з побратимами. "Moonfish" пройшов навчання у престижному харківському Національному університеті Повітряних сил, у своїй групі він показував найкращі результати та був відзначений як найкращий випускник. Також він проходив підготовку у США.

Фото Олексія Меся Фото: Соцмережi

У загиблого захисника неба залишились дружина Юлія та 3-річна донька. Пара була разом ще зі школи, і під час навчання була змушена зберігати стосунки на відстані. У перервах між бойовими виїздами Олексій співав донці колискові телефоном, а під час навчання у Данії за власні гроші взяв туди з собою сім’ю.

"Ці три місяці були найдовшим періодом, який він безперервно провів з нами", — поділилась вдова.

Останню ніч льотчик проводив вдома, але зранку ідилію порушив телефонний дзвінок. Юлія провела коханого на службу і невдовзі отримала попередження від нього про рух дрона в напрямку міста. На свої наступні повідомлення вона вже відповіді не отримала.

Нагадаємо, екскомандувач Повітряними силами Микола Олещук у відповідь на звинувачення депутатки Мар’яни Безуглої заявляв, що її слова — безпідставні. Він писав, що парламентарка "ллє бруд" і допомагає пропаганді РФ.

Льотчик-випробувач 1-го класу Олександр Лиходід повідомляв, що комісія уважно вивчить стан літака, роботу інших служб та стан пілота Олексія Меся. Він зауважував, що льотчик не катапультувався.